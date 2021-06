Sestdien Rīgā būs izmaiņas sabiedriskā transporta darbībā

Sabiedriskais transports

19. jūnijā autobusi, trolejbusi, tramvaji un ekspresbusi kursēs pēc darba dienu kustības saraksta. Sabiedriskajā transportā darbosies tikai tās mēneša un stundas biļetes, kas paredzētas darba dienām.

Klientu apkalpošanas centri

Sestdien, 19. jūnijā, klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00, pārējie pieci klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts darba dienās – līdz plkst. 19.00.

„Rīgas satiksme” atgādina, ka klientu apkalpošanas centros klienti tiek apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta. Apmeklējot klientu centru, apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegus.

Autostāvvietas

19. jūnijā maksas autostāvvietas strādās kā ierasts sestdienās - Vecrīgas teritorijā (R zona) no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00, Vecāķos (V zona) no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 pēc spēkā esošajiem tarifiem. Pārējās maksas autostāvvietas 19. jūnijā strādās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00. Pazemes stāvvieta K.Valdemāra ielā 5a pie Kongresu nama strādās atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.