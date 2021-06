VID lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret divām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 1,13 miljonu eiro apmērā

Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 218. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas laika periodā no 2018. gada aprīļa līdz 2019. gada oktobrim, ar to nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā.



Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas tika veikta par domājamo daļu no nelietota nekustamā īpašuma pārdošanas, izveidojot mākslīgu darījumu ķēdi, kurā tika iesaistīti savstarpēji saistīti uzņēmumi.



Kriminālprocesa ietvaros uzlikti aresti aizdomās turēto personu piederošajai mantai 118 340 eiro apmērā, aresti uzlikti dažādu uzņēmumu kapitāldaļām, vairākiem nekustamajiem īpašumiem un kustamai mantai.



Kriminālprocesa ietvaros 2021. gada jūnijā pieņemts lēmums ar kuru nolemts kriminālprocesā uzsākt procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu.

