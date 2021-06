"Es domāju, ka labklājības ministrs vēl ļoti uz priekšu nožēlos par to, ka viņš kaut ko tādu ir teicis, jo, manuprāt, tas ir pilnīgi pretēji demokrātiskās sabiedrības principiem, sarunā ar portālu Jauns.lv vērtēja Latvijas Universitātes profesors, politologs Juris Rozenvalds.



Viņš skaidroja: kamēr notiek vēlēšanas, priekšstāvji municipālā vai valsts līmenī apelē pie dažādām iedzīvotāju grupām, un ir saprotams, ka šeit ir konkurence. Bet, kad vēlēšanas ir notikušas, tad vairs nav empīriskā pārstāvniecība, ka savējo var pārstāvēt tikai savējais. Tas ir pilnīgi pretēji demokrātiskās sabiedrības principiem.

"Pašnāvniecisks" izteikums

Kā piemēru viņš minēja pašvaldību vēlēšanas Limbažu un Salacgrīvas pusē. Ja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs kļūs par vadītāju visam novadam, tad no politiķa puses būtu "pašnāvnieciski" teikt, ka tagad viņš pārstāvēs tikai salacgrīviešu intereses.



Grūti teikt, kāpēc Eglītis tā ierakstījis, jo tiek stāstīts, ka viņš ir pietiekami izglītots. "Manuprāt, tas ir diezgan analfabētisks paziņojums. Ja tāda ir viņa pārliecība, man ir bailes, kā Konservatīvā partija... Es katrā ziņā gaidītu no JKP kaut kādu reakciju uz to. Tas ir diezgan skandalozs paziņojums, protams," Rozenvalds teica.

Vai tvīts var maksāt amatu?

Patlaban grūti teikt, vai šis ieraksts Eglītim varētu maksāt amatu, politologs teica un norādīja, ka līdz šim JKP visvairāk no valdošās koalīcijas partijām paticis nostāties pozā un sist krūtīs par bezkompromisa tiesiskumu. Tieslietu ministra izteikumi par tiesām nonākuši pretrunā ar to, un bieži vien ir kārdinājums pateikt, ka tas ir nevis bezkompromisa tiesiskums, bet demagoģiskais tiesiskums.



Tagad vajadzētu sekot reakcijai ne tikai no JKP, bet arī Ministru prezidenta. Normālā sabiedrībā nevar būt, kad politiķis saka vēlētājiem: "Ja jūs neesat nobalsojuši par mani, tad sargieties, es jums parādīšu, kurš ir kurš!"



Ministru prezidentam šobrīd vajadzētu vismaz norobežoties no šāda paziņojuma. Viņš ir atbildīgs par visas valdības darbu, un, ja viņa labklājības ministrs atļaujas tādu (labākajā gadījumā, nepārdomātu) paziņojumu, tad premjeram vajadzētu nekavējoties reaģēt uz to.

Skandalozs paziņojums

Rozenvalds nezināja, vai kāds no Latvijas ministriem ir atļāvies kaut ko tādu izteikt, īpaši kāds no labklājības ministriem. "Es vēl varētu kāda cita ministra mutē kaut ko tādu iedomāties, bet katrā ziņā šis paziņojums ir skandalozs."

Politologs atturējās komentēt, kāpēc Eglītis rakstījis tādu tvītu, taču grūti iedomāties, ka tas būtu aiz nezināšanas, ņemot vērā viņa iepriekšējos nopelnus, izglītību un darbību. "Kaut ko tādu ministra vai ierēdņa mutē dzirdēt ir vienkārši skandalozi."

Vai greizsirdība uz Nacionālo apvienību?

Iespējams, savu lomu šeit spēlē JKP neapšaubāmais rūgtums par vēlēšanu rezultātiem. Viņiem slikti veicās un var teikt, ka arī atsevišķos novados, kur viņiem bija ievērojams skaits pārstāvju, JKP ir zaudējusi. Turklāt jāņem vērā, ka JKP visu laiku ir zināma rīvēšanās ar Nacionālo apvienību, partijām daļēji pārklājas elektorāti un Nacionālā apvienība vēlēšanās parādīja diezgan iespaidīgus rezultātus.



Tāpēc iespējams, ka Eglīša skandalozais tvīts ir saistīts ar zināmu greizsirdību pret Nacionālās apvienības labajiem vēlēšanu rezultātiem.

Tvītu ātri izdzēsa

Jauns.lv jau ziņoja, ka Eglītis mikroblogošanas vietnē "Twitter" bija ierakstījis aicinājumu Latvijas Reģionu apvienībai, Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) un "Saskaņai" pārāk nesapriecāties par uzvarām pašvaldību vēlēšanās, jo "3.jūnija valdības restarts nozīmē to, ka lielās valsts budžeta, Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma naudas plūsmas kontrolēs četras koalīcijas partijas (Nacionālā apvienība, JKP, "Jaunā vienotība" un "Attīstībai/Par", kas primāri rūpēsies par savām pašvaldībām".



Šie izteikumi izpelnījās vairāku "Twitter" lietotāju kritiku, tostarp, aicinot jauno mistru jau "kravāt kastes promiešanai". Eglītis šo ierakstu ātri izdzēsa un ierakstīja maigāku: "Man būs interesanti vērot, kā pašvaldību vēlēšanu rezultāti ietekmēs gaidāmās ES fondu/RRF atbalsta naudas plūsmas. For the record: JKP nav "savu" pašvaldību."