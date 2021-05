Pirmdien Valsts prezidents tiešsaistē tikās ar XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vadītājiem - tautas deju lielkoncerta režisoru un scenogrāfu Reini Suhanovu, folkloras programmas režisori Māru Mellēnu, svētku mākslinieciskās padomes priekšsēdētāju, virsdiriģentu Romānu Vanagu, tautas deju projektu vadītāju Zandu Mūrnieci un kokļu mūzikas koncerta režisoru Juri Joneli.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju mākslinieciskās padomes priekšsēdētājs, virsdiriģents Vanags prezidentam ieskicējis līdz šim paveikto darbu pie svētku plānošanas, kā arī paskaidroja, kādēļ svētkus nedrīkst pārcelt par vēl vienu gadu. Vanags piebildis, ka e-formāts ļautu svētkus pagarināt līdz pat šī gada oktobra beigām.

Uzklausot svētku mākslinieciskās vadības pārstāvjus, Levits paudis atbalstošu nostāju par plānoto svētku rīkošanu, ņemot vērā to, ka ir ieguldīts liels darbs gan no organizatoru, gan no dalībnieku puses.