Nepilnas stundas laikā iepriekšējā balsošanā pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 4600 vēlētāju

Viņa pavēstīja, ka līdz šim visi iecirkņi ir sākuši darbu un starpgadījumi netika konstatēti. Tāpat Zaharova sacīja, ka vēlēšanu iecirkņos Rēzeknes novadā un Madonas novadā, kur vēlēšanas pēdējā brīdī pārceltas Satversmes tiesas sprieduma dēļ - tika izvietota informācija par izmaiņām vēlēšanu norises kārtībā. Tāpat informācija tika izvietota abu pašvaldību mājaslapās.

Šo pēcpusdien sākas iepriekšēja balsošana pašvaldību vēlēšanās 731 balsošanas iecirknī, kuri šodien būs atvērti līdz plkst.20

Iepriekšējā balsošana otrdien un trešdien nenotiks, bet atkal atsāksies ceturtdien, 3.jūnijā, un norisināsies no plkst.9 līdz 16 un piektdien, 4.jūnijā no plkst.13 līdz 20. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no plkst.7 līdz 20.

Vēlēšanas notiks 39 pašvaldībās jeb vēlēšanu apgabalos - sešās ārpus novadiem esošajās valstspilsētās un 33 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn. Tāpat vēlēšanas nenotiks Rēzeknes un Madonas novados, kur tās ir apturētas saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu, kas atceļ Varakļānu pievienošanu Rēzeknes novadam.

Saistītās ziņas Pie Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadu vēlēšanu iecirkņiem jau pagājušajā sestdienā izvietota informācija par atceltām vēlēšanām Šodien sākas iepriekšējā balsošana. Vēlēšanu kārtība, kas jāņem vērā, kur un kā balsot Būtiski skaitļi par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām

Iespēju balsot iepriekšējās balsošanas laikā īpaši aicināti izmantot vēlētāji, kuri ir Covid-19 riska grupā, jo iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos parasti ir mazāks balsotāju skaits.