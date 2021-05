Šovasar Rīgā plāno pagaidu velojoslas piecos maršrutos

Tādas iecerētas maršrutā Centrs–Ķīpsala posmā no Valdemāra ielas līdz Enkura ielai, maršrutā Centrs–Sarkandaugava no Skanstes ielas līdz Tilta ielai, maršrutā Centrs–Ķengarags no Dzirnavu ielas līdz Rušonu ielai, maršrutā Centrs–Purvciems–Dreiliņi no Braslas ielas līdz Ulbrokas ielai un maršrutā Dzirciems–Iļģuciems no Jūrmalas gatves līdz Spilves ielai.

Velo infrastruktūra maršrutā Centrs–Ķīpsala izmaksās 29 834 eiro, Centrs–Ķengarags – 168 748 eiro, Centrs–Purvciems–Dreliņi – 160 085 eiro. Līgumi noslēgti ar SIA "AVS Latvija", pēdējiem diviem darbu izpildes termiņš ir teju jūlija vidus.

Uzņēmums pieder Vācijas kompānijai "AVS Verkehrssicherung".

Pārējo velojoslu izveidei iepirkumu termiņš beidzās 26. maijā.