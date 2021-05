Jūnija sākumā bez iepriekšēja pieraksta turpinās vakcinēt seniorus

Senioru vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta notiks no plkst. 9.00 līdz 10.00 šādos datumos:

• Rīgas Kongresu namā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5) – 31. maijā un 1. jūnijā (vakcinācija notiks ar ”Pfizer/Biontech” un “Moderna” vakcīnu), kā arī no 2. jūnija līdz 5. jūnijam (vakcinācija notiks ar “Janssen” vakcīnu, kuras priekšrocība ir tā, ka nepieciešama tikai viena vakcīnas deva).

• Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā (Centrāltirgus ielā 3-1, ieeja no kanāla puses) – 31. maijā, 2. jūnijā, 4. jūnijā un 6. jūnijā (vakcinācija notiks ar “Janssen” vakcīnu, kuras priekšrocība ir tā, ka nepieciešama tikai viena vakcīnas deva).

• Ķīpsalas hallē (Ķīpsalas iela 8) – 1. jūnijā (vakcinācija notiks ar ”Pfizer/Biontech” vakcīnu).

• ATTA centrā (Krasta ielā 60) – 4. jūnijā (vakcinācija notiks ar “Moderna” vakcīnu) un 5. jūnijā (vakcinācija notiks ar “Janssen” vakcīnu, kuras priekšrocība ir tā, ka nepieciešama tikai viena vakcīnas deva).

No 26. maija katru darba dienu no 14.30 līdz 15.30 seniori 60+ var doties arī uz Rīgas Dzemdību namu (Miera ielā 45), kur ir iekārtotas vakcinācijas telpas 1. stāvā (ieeja no centrālās ieejas), kur var saņemt vakcīnu bez iepriekšēja pieraksta.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), ieteicams līdzi paņemt ūdeni un ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu. Rīgas domes Labklājības departaments aicina seniorus ierasties šajā “brīvajā” stundā, bet ne ātrāk kā 20 minūtes pirms vakcinācijas punktu atvēršanās.

No 28. maija ir paplašināts Rīgas Kongresu nama vakcinācijas punkts, sniedzot iespēju vakcinēties divos stāvos, tādējādi palielinot centra kapacitāti līdz 1000 iedzīvotāju vakcinācijai dienā. Vakcinācijas punktu kopumā apkalpos 7 vakcinācijas brigādes.

Vakcinācija visā Latvijā turpinās, un šobrīd jebkurš pieaugušais Latvijas iedzīvotājs (tai skaitā jaunieši no 16 gadu vecuma) var pieteikties saņemt vakcīnu, izvēloties konkrētu vakcinācijas vietu un laiku, vietnē: manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni: 8989.