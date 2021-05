Pārslimojuši Covid-19, to nenojaušot: visvairāk šādu cilvēku ir Latgalē; skolēni - lielākie vīrusa pārnēsātāji

Veicot antivielu pārbaudi asinīs, tika noskaidrots, ka gandrīz 12% Latvijas iedzīvotāju varētu būt pārslimojuši Covid-19, pašiem to nenojaušot.

Kā liecina pētījuma rezultāti, visaugstākā antivielu izplatība vērojama Latgales reģionā, savukārt viszemākā Kurzemes reģionā. Latgales reģionā iedzīvotāju saslimstība ar Covid-19 bijusi trīs reizes augstāka jeb 21% nekā Kurzemē, kur antivielas asinīs atrastas tikai 6% iedzīvotāju. Kā akcentē pētījuma autori, šī tendence sakrīt arī rutīnas epidemioloģiskajiem rādītājiem valstī. Straujā Covid-19 vīrusa izplatība Latgalē varētu būt saistīta arī ar ierobežotajām testēšanas iespējam reģionā, sacīja Dimante.

Valsts pētījuma programmas apakšprojekta vadītājs profesors Uga Dumpis uzsvēra, ka dati apliecina, ka pārslimojušo skaits nemaz nav tik liels un neapstiprinās daudzas reizes dzirdētais pieņēmums, ka īstenībā liela daļa sabiedrības ir pārslimojusi šo slimību.

Tieši bērniem visbiežāk ir asimptomātiskās slimības formas un tas arī izskaidro lielo atšķirību no oficiālajiem saslimstības datiem šajā vecuma grupā.

Pētījumā noskaidrots, ka vislielākais īpatsvars Covid-19 pārslimojušo ir tieši bērni vecumā līdz 13 gadiem. Antivielas pret Covid-19 atrastas 20% bērnu vecumā no diviem līdz desmit gadiem un 16% skolēnu vecumā no 11-13 gadiem. Vecāko pamatskolas klašu skolēni slimojuši retāk - antivielas atrastas 11% pusaudžu vecumā no 14-17 gadiem. Senioru vidū - vecumā virs 65 gadiem - antivielas atrastas 9% personu.

Pētījuma vadītāja Sabiedrības veselības institūta direktore Anda Ķīvīte - Urtāne pauž, ka antivielu izplatības rādītāji dažādās iedzīvotāju vecuma grupās sakrīt ar datiem ārvalstīs. Proti, bērnu vidū izplatības rādītāji ir augsti. Parasti bērni Covid-19 infekciju pārslimo viegli vai vispār bez simptomiem, taču kalpo kā infekcijas izplatītāji savās ģimenēs un vecāka gadagājuma iedzīvotāju vidū. Līdz ar to, valdības lēmums, slēgt izglītības iestādes, nodrošinot mācību procesu attālināti, līdz šim bijis pareizs.

Pētījums liecina, ka ar Covid-19 izslimojuši vienlīdz bieži gan sievietes, gan vīrieši un antivielas asinīs atrastas 12% sieviešu un tikpat lielam īpatsvaram vīriešu, kuri piedalījās pētījumā.

Antivielu izplatība cilvēkiem darbspējīgā vecumā no 18 līdz 64 gadiem bijusi zemāka kā bērnu populācijā, taču augstāka kā senioriem - 12%.

Pētījumā piedalījās 127 ārstu prakses no visas Latvijas, aptverot pēc iespējas dažādas viena reģiona pilsētas un lauku teritorijas. Kopumā antivielas asinīs tika pārbaudītas 5678 iedzīvotājiem, no kuriem jaunākajam dalībniekam bija divi gadi, bet vecākajam - 96 gadi.

Pētījuma rezultāti kalpos kā pamats uz pierādījumiem balstītu veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas lēmumu pieņemšanā nākotnē. Tādējādi tiks veicināta nozares gatavība nākamajiem iespējamiem Covid-19 viļņiem, kā arī citām iespējamām līdzīgām nākotnes epidēmijām un ārkārtas situācijām, piebilda Dimante.