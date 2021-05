KNAB lēmis saukt pie atbildības no amata atbrīvoto RD Mājokļu un vides departamenta direktoru Aļeksejenko

KNAB pabeidzis pārbaudi par Aļeksejenko darbības atbilstību likuma normām un pieņēmis lēmumu saukt Aļeksejenko pie administratīvās atbildības par amata funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā.

Aļeksejenko KNAB lēmumu ir apstrīdējis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līdzko lēmums stāsies likumīgā spēkā, KNAB savā tīmekļvietnē publicēs informāciju par konkrētās amatpersonas darbībā konstatēto likuma pārkāpumu un piemēroto sodu.

Jau ziņots, ka Rīgas dome 28.aprīlī atbalstīja Anatolija Aļeksejenko atbrīvošanu no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata.

Aļeksejenko paredzēts atbrīvot no departamenta direktora amata, ja saistībā ar vienu no Rīgas pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem tiesa pieņems spriedumu par darba līguma izbeigšanu. Attiecīgajam spriedumam, lai amatpersonu atbrīvotu no amata, ir arī jāstājas spēkā.

Pret Aļeksejenko bija sāktas divas disciplinārlietas. Pirmā lieta bija par ilgstošu interešu konfliktu, kurā viņš atradies, pieņemot lēmumus par savu bērnu māti. Tostarp pieņemtie lēmumi ir saistīti ar atalgojumu un prēmēšanu. Turklāt Aļeksejenko neesot veicis darbības, lai šo interešu konfliktu novērstu.

Otrā lieta bija saistīta ar Aļeksejenko bijušo sievu, kura tikusi algota departamentā. Šajā lietā esot saskatāmas fiktīvas nodarbinātības pazīmes. Ņemot vērā, ka šī lieta tiek izmeklēta, lai noskaidrotu visus apstākļus, Aļeksejenko atstādināts no amata, lai netraucētu informācijas iegūšanai.

Ņemot vērā, ka Aļeksejenko atbrīvošanai no amata nepiekrīt arodbiedrība, Rīgas dome vērsusies tiesā.

KNAB jau pērn decembrī bija sācis resorisko pārbaudi par Aļeksejenko iespējamo interešu konfliktu.

Likums par amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā paredz 70 līdz 700 eiro lielu naudas sodu, kā arī valsts amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem.

Iepriekš ar Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa (PP) rīkojumu par Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītāju iecelts Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vadītājs Edijs Pelšs.