Pašizolācija nebūs jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no Maltas un vēl četrām valstīm

Salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu "drošo valstu" sarakstam klāt ir nākusi Malta, bet no tā izkritusi Sanmarīno, attiecīgi pēc viesošanās šajā valstī pašizolācija atkal būs jāievēro.

SPKC veidotajā "drošo valstu" sarakstā ilgstoši atradās tikai Vatikāns un Islande, bet pēc atgriešanās Latvijā no pārējām Eiropas valstīm bija jāievēro pašizolācija. Aprīļa izskaņā sarakstā nonāca arī Lielbritānija, kurā bijusi sekmīgākā vakcinēšanas kampaņa, bet kopš pagājušās nedēļas sarakstā iekļauta arī Portugāle.

Pašizolācijas slieksnis Latvijā patlaban ir noteikts 50 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu vidū zemāks ir tikai Portugālē, Maltā, Vatikānā un Islandē. Šis rādītājs zemāks par 50 ir arī Lielbritānijā, sasniedzot 44,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties no Igaunijas, Monako, Andoras, Čehijas, Slovēnijas, Spānijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas, Sanmnarīno, Luksemburgas, Nīderlandes, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Polijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Vācijas, Horvātijas, Lihtenšteinas, Ungārijas, Dānijas, Somijas, Īrijas un Norvēģijas.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Singapūras, Jaunzēlandes un Austrālijas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Iebraucot Latvijā no citām sarakstos neminētām pasaules valstīm, ir jāievēro pašizolācija.

SPKC joprojām nerekomendē doties ārvalstu ceļojumos, jo citu valstu apmeklējums ir uzskatāms kā paaugstināta riska faktors - atsevišķās valstīs novērojams ne tikai saslimstības pieaugums, bet arī cirkulē citi vīrusa paveidi, kas šobrīd Latvijā vēl nav reģistrēti.

Savukārt, ja nepieciešams doties uz ārvalstīm, tad atgriežoties desmit dienas jāievēro stingri pašizolācijas pasākumi un jānovēro veselība. Ja parādās saslimšanas simptomi, jāveic Covid-19 tests un jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību.

Jau ziņots, ka pret Covid-19 vakcinētām personām, kas Latvijā ieceļojušas no jebkuras ES, EEZ valsts, Šveices vai Lielbritānijas, turpmāk nebūs jāievēro pašizolācijas prasība, apstiprinot grozījumus "Epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 13.maijā nolēma valdība.