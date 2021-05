Banka "Citadele" novērojusi pastiprinātu telefona krāpnieku aktivitāti

"Citadele" atgādina, ka banka nekad nezvanīs saviem un citu banku klientiem ar mērķi noskaidrot personīgo informāciju, piemēram, internetbankas lietotāja vārdu, paroli, maksājumu karšu datus un citu informāciju. Saņemot šādu zvanu noteikti jāatzvana savai bankai uz oficiālo tālruņa numuru, kas norādīts bankas mājaslapā vai citā drošā informācijas avotā.

Patlaban "Citadele" novērojusi divas krāpnieku organizētās shēmas - zvani krievu valodā caur "Viber" platformu un zvani latviešu valodā no parastā numura. Zvanu laikā krāpnieki piedāvā bankas pakalpojumus ar mērķi izvilināt privātu informāciju, ko vēlāk izmantot krāpniecības nolūkiem un piekļūt finanšu līdzekļiem, lai pārskaitītu naudu uz saviem kontiem. Uzticamības raisīšanai zvanos tiek izmantoti bankas vārds un logotips.

"Ja iepriekš Latvijas iedzīvotājiem zvanīja no nezināmiem numuriem un tādejādi raisīja piesardzību, tad pēdējā laikā krāpnieki ir atklājuši veidus, kā viltot ienākošo telefona zvanu numurus. Tādēļ ne vienmēr var uzticēties arī zvaniem no šķietami zināmiem Latvijas numuriem," pavēstīja "Citadeles" IT drošības daļas vadītājs Kaspars Briška.

Lai gan banka velta daudz resursu gan drošības sistēmās, gan sabiedrības izglītošanā, lai cilvēki spēj atpazīst krāpšanas un var sevi pasargāt, krāpnieki kļūst arvien radošāki un tehnoloģiski spējīgāki, tāpēc cilvēkiem ir jābūt modriem un pie pirmajām aizdomām, intuitīvās sajūtas, ka kaut kas stāstā tomēr nav tīrs, labāk zvanīt un konsultēties ar savu banku, piebilda Briška.

Viņš uzsvēra, ka "Citadelei" ir konts "Viber" platformā, lai klienti var sazināties ar banku, tomēr banka ar "Viber" starpniecību nekad nezvana un neraksta klientiem.