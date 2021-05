Seniorus Rīgā aicina saņemt Covid-19 vakcīnu bez iepriekšēja pieraksta

Rīgas pašvaldības liela mēroga vakcinācijas punkts Rīgas Kongresu namā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5) aicina seniorus doties uz vakcināciju bez iepriekšējas pieteikšanās no 17. līdz 22. maijam no plkst. 8.00 līdz 9.00. Vakcinācijas punkta darba laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Rīgas pašvaldības liela mēroga vakcinācijas punkts Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā (Nēģu ielā 7, ieeja no kanāla puses) gaidīs seniorus “brīvajā stundā” 21. maijā un 22. maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00. Vakcinācijas punkta darba laiks no plkst. 9.00 līdz 18.30.

Ķīpsalas hallē (Ķīpsalas iela 8) liela mēroga vakcinācijas centrs aicina seniorus bez iepriekšējas pieteikšanās 21. un 22 maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00. Vakcinācijas punkta darba laiks šajās dienās no plkst. 9.00 līdz 19.00.

Liela mēroga vakcinācijas centrs ATTA centrā (Krasta iela 60) aicina seniorus bez iepriekšējas pieteikšanās no 17. maija līdz 21. maijam no plkst. 9.00 līdz 10.00. Vakcinācijas punkta darba laiks šajās dienās no plkst. 9.00-17.00.

RD atgādina, ka tagad jebkurš pieaugušais Latvijas iedzīvotājs var pieteikties saņemt vakcīnu, izvēloties konkrētu vakcinācijas vietu un laiku, vietnē manavakcina.lv vai zvanot uz tālruni 8989.

RD aicina seniorus izmantot šo iespēju vakcinēties ārpus pieraksta. "Tikai kopīgiem spēkiem, domājot, darot un rūpējoties citam par citu, mēs varēsim ierobežot un uzveikt Covid-19 vīrusa izplatību!" aicina RD.