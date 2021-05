Aicinājums velosipēdu īpašniekiem

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas vecākā speciāliste Sanda Gailāne portālam Jauns.lv norādīja, ka parasti, sākoties siltajam laikam, velosipēdu zādzību skaits pieaug. Tā noticis arī šogad.

Šogad pirmajos četros mēnešos nozagti jau 402 velosipēdi. Var teikt, ka parasti riteņu zagšanas sezona sākas aprīlī, sasniedzot pīķi maijā un jūnijā. Pērn pavasarī bija ļoti augsta zādzību aktivitāte: maijā vien nozaga 316 velosipēdus, bet jūnijā vēl vairāk - 370 riteņus.

Uzmanīgi kāpņu telpā!

Ziemas laikā visbiežāk riteņus zog no kāpņu telpām, pagrabiem, mantu glabātuvēm, garāžām un to kooperatīviem, bet vasarā arvien pieaug to zādzību skaits, kas veiktas publiskās ārtelpās, māju pagalmos, pie veikaliem.

"Šie gadījumi vasarā kļūst arvien aktuālāki, tomēr kāpņu telpas saglabā savu aktualitāti vienmēr, tāpēc mēs varam teikt - ja ir iespēja velosipēdu ienest dzīvoklī, tad ienesiet, ja nav - tad pieslēdziet." Riteņus zog ne tikai no atvērtām, bet arī no slēdzamām kāpņu telpām.

Trosīte par pāris eiro nederēs

Lai pasargātu savu velosipēdu, policija aicina to īpašniekus veikt vairākas darbības. Pirmkārt, nevajadzētu velosipēdu atstāt bez uzraudzības, cik vien tas ir iespējams. Ja tomēr ritenis jāatstāj bez uzraudzības, to noteikti vajadzētu pieslēgt ar drošu slēdzeni. Tādas ir U veida saslēgs, ķēde vai tāds kā akordeons.

"Tie ir drošākie saslēgi, un noteikti neieteiktu pieslēgt ar mazo trosīti, kas veikalā ir nopērkama par dažiem eiro. Tādi ir atlaužami pāris sekunžu laikā," policijas pārstāve teica.

Pie kafejnīcas loga

Otrkārt, velosipēdu vajadzētu pieslēgt drošā vietā. Jāpārliecinās, ka statīvs, pie kā velosipēdu pieslēdz, ir neizkustināms, stabils, nesalaužams.

Tāpat jāskatās, vai statīvs atrodas drošā vietā. Ja braucēji iegājuši kafejnīcā, tad vislabāk riteni atstāt tādā vietā, ko paši redz arī no kafejnīcas. Ja nav iespēja pašiem velosipēdu uzmanīt, svarīgi, lai tam apkārt būtu cilvēku plūsma - lai kāds redz, ka ap velosipēdu kāds rosās.

Vēl laba vieta, kur atstāt velosipēdu, ir teritorija, kas aprīkota ar videonovērošanas kamerām vai ko uzrauga apsargs.

Pieslēgt riteni arī uz balkona

Treškārt, policija aicina velosipēdus pieslēgt arī iekštelpās, jo ļoti daudz zādzību notiek no kāpņu telpām un dažkārt arī balkoniem.

"Ja velosipēdu nav iespējams ienest dzīvoklī un tas jāatstāj kāpņu telpā, tad arī tur to vajadzētu pieslēgt," Gailāne teica.

Arī turot uz sava balkona, velosipēdu nevajadzētu atstāt bez saslēga. Lai salauztu saslēgu, zaglim vajadzēs vairāk laika, kā arī tas pievērsīs kaimiņu uzmanību, un velosipēds būs drošākā pozīcijā.

Īpašnieks nezina, kādā krāsā bija viņa ritenis

Vissvarīgākais policijas ieteikums ir reģistrēt riteni Ceļu satiksmes direkcijas (CSDD) datu bāzē. Bieži vien riteņu īpašnieki, vēršoties policijā, ka braucamais nozagts, nespēj nosaukt pat velosipēda krāsu. Riteni reģistrējot CSDD datu bāzē, tiek piefiksēts viss: tā numurs, krāsa, modelis un pārējā informācija, kas nepieciešama, lai riteni pēc tam vieglāk atrast.

Velosipēdu reģistrējot, var saņemt arī uzlīmi, ko uzlīmēt uz riteņa rāmja. Tādā veidā zaglis var redzēt, ka velosipēds ir reģistrēts un pēc tam to būs grūtāk realizēt - pārdot tālāk.

Ja nu tomēr nozagts

Ja tomēr velosipēds ir nozagts, noteikti jāvēršas policijā ar iesniegumu. Arī CSDD datu bāzē var atzīmēt riteņa zādzību. Gailāne nenosauca, cik daudz velosipēdu īpašnieki nevēršas policijā, ja ritenis nozagts, bet atzina, ka diemžēl šādu gadījumu ir.

Turklāt bieži vien policija izņem velosipēdus no dažādām vietām, un ir aizdomas, ka braucamie ir zagti. Atklājot zagļu slēptuves, policija meklē velosipēdu īpašniekus. Ja ritenis ir reģistrēts CSDD datu bāzē, īpašnieku var atrast daudz vieglāk. Informāciju par atrastajiem velosipēdiem policija arī ievieto savā interneta mājas lapā un dažkārt arī sociālajos tīklos.

Lai riteņa īpašnieks atgūtu savu braucamo, viņam jāpierāda savas īpašumtiesības, piemēram, jāuzrāda pirkuma dokumenti, velosipēdam jābūt reģistrētam uz konkrētā cilvēka vārda, jāparāda kāda fotogrāfija vai jānosauc īpašās riteņa pazīmes.

Policija neapkopo statistiku, cik daudz no nozagtajiem velosipēdiem izdodas atrast.

Zog arī 10 eiro vērtu riteni

Zagļi iekāro visa veida riteņus - gan vīriešu un sieviešu, gan bērnu un citus. Pārsvarā nozagtie velosipēdi tiek pārdoti tālāk.

Gailāne pastāstīja, ka zog riteņus visplašākajā cenu amplitūdā. "Ekskluzīvie, dārgie velosipēdi parasti tiek rūpīgi uzglabāti. Šie cilvēki parasti savu velosipēdu tā vienkārši kāpņu telpā nenomētā. Bet principā zog visu, kam tiek klāt, līdz ar to zog velosipēdus arī par 10 eiro un arī par 200 eiro."

Visticamāk, 10 eiro vērtos riteņus, kas ražoti vēl Padomju laikos, zaglis laukos izmanto savām vajadzībām, bet dārgākus parasti pārdod. Lai gan dārgie, piemēram, 1000 eiro vērtie velosipēdi parasti tiek rūpīgi sargāti, tomēr gadās, ka arī tik dārgus riteņus nozog.