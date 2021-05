"KPV LV" frakcija gatava "cīņai līdz pēdējam", lai nezaudētu ministru amatus

Kā pauda "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Māris Možvillo, viņš ir gandarīts par to, ka premjers izpildījis solījumu, atsaucot no amata ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu (NA). Politiķis pieļāva, ka piektdienas sarunā Kariņš iezīmēs laukumu un to, ko sagaida no "KPV LV" frakcijas.

"KPV LV" frakcijas vadītāja ieskatā ekonomikas ministra amata kandidāts partijai un frakcijai nav jāizvirza "degošā tempā tūlīt un uzreiz". Viņš norādīja, ka pašlaik vēl nav zināms, vai "KPV LV" savu kandidātu izvirzīs līdz 14.maija sarunām, un nav izslēgta iespēja, ka līdz šai tikšanās reizei lēmumu par kandidātu partija vēl nebūs pieņēmusi.

Kā skaidroja Možvillo, steigties ar pretendenta izvēli nevajadzētu, jo svarīgi ir izraudzīties labu kandidātu.

Vaicāts par iespēju, ka citi koalīcijas partneri var iebilst, ka frakcijai ar pieciem deputātiem pienākas trīs ministru amati, politiķis norādīja, ka "KPV LV" apskatīja arī šāda scenārija iespēju, un, ja tas tiks aktualizēts, "tad skatīsimies".

Reizē "KPV LV" nepiekrīt tam, ka tai nepienāktos kāds no trim ministra amatiem. Ja tomēr šāds jautājums tiks aktualizēts, tad "cīņa notiks līdz pēdējam", prognozēja Možvillo, kurš norādīja, ka neesot teikts, ka "KPV LV" būs tikai piecu deputātu atbalsts. Politiķis redz, ka valstiski svarīgos jautājumos partija var atrast sabiedrotos gan koalīcijā, gan opozīcijā.

Komentējot ekonomikas ministra amata jautājumu Možvillo par to izteicās arī sarkastiski, ka viņš brīnās, kāpēc televīzijas izložu raidījumi un arī loteriju uzņēmumi vēl nav sākuši likt likmes saistībā ar norisēm "KPV LV", kas nodrošinātu ienākumus valsts budžetā.

Saistītās ziņas Kariņš izdod rīkojumu par ekonomikas ministra Vitenberga demisiju Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs par sava krēsla stabilitāti un atbalstu krīzes skartajiem uzņēmējiem Politologs skaidro, vai "KPV LV" maz ir cits ekonomikas ministra amata kandidāts

Jau vēstīts, ka partijas "KPV LV" Saeimas frakcija šodien nolēmusi, ka Vitenbergam ir jāatkāpjas no ekonomikas ministra amata.

Respektējot šo lēmumu Ministru prezidents Kariņš izdevis rīkojumu par Vitenberga demisiju.