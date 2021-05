Kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs Latvijā jau pārsniedzis 450 atzīmi

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpinājis augt un pārsniedzis 450 atzīmi, sestdien tas bija jau 453,3.

Diennakts laikā Latvijā veikti 18 767 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,4%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēts 123 963 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi.

Sestdien ziņots par četru sasirgušo nāvi. Viens bija vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2212 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.