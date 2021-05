Satiksmes ierobežojumi 9. maijā Uzvaras parka apkaimē: kas jāņem vērā 

18 Foto Jau 8. maijā piemineklis Uzvaras parkā iežogots ar barjerām +14 Skatīties vairāk

Līdz pusnaktij tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, izņemot operatīvos un diplomātiskos transportlīdzekļus, trīs Uzvaras parka apkārtnes posmos. Ierobežojumi būs spēkā Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz E.Smiļģa ielai, Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai, kā arī Ojāra Vācieša ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai.

Tāpat no plkst.8 līdz pusnaktij transportlīdzekļu satiksme, izņemot sabiedrisko transportu, operatīvos un diplomātiskos transportlīdzekļus, tiks slēgta Uzvaras bulvārī, posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai, Ojāra Vācieša ielā, posmā no Hermaņa ielas līdz Uzvaras bulvārim, kā arī Ojāra Vācieša ielā, posmā no Uzvaras bulvāris līdz Uzvaras bulvārim.

Savukārt no plkst.9 līdz plkst.24 tiks slēgta autobusa un tramvaja pieturvieta "Slokas iela" abos Uzvaras bulvāra virzienos, pieturvietas "Slokas iela" un "Uzvaras bulvāris" Slokas ielā.

Nepieciešamības gadījumā Valsts policija nodrošinās transportlīdzekļu satiksmes regulēšanu, ierobežošanu vai slēgšanu. Pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus būt vērīgiem, savlaicīgi izvēlēties maršrutu un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.