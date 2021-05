Drošības dienests neizslēdz provokācijas 9.maijā

Saistībā ar tuvojošos 9.maiju VDD pievērš pastiprinātu uzmanību kā sabiedrībā, tā informatīvajā telpā notiekošajiem procesiem. Papildus ierastajam darbam dienests sadarbībā ar Valsts policiju veic pasākumus, lai savlaicīgi identificētu un novērstu mēģinājumus 9.maijā organizēt publiskus pasākumus, sapulces vai gājienus, kuru rīkošana ir aizliegta nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību.

Tāpat VDD sadarbībā ar policiju pievērš uzmanību, vai publiskajā vidē neparādās aicinājumi pārkāpt pulcēšanās ierobežojumus.

Tāpat kā aizvadītajā gadā, arī šogad valstī ieviestie pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai ir ietekmējuši prokremlisko aktīvistu un organizāciju ieceres. Ņemot vērā noteikto liegumu rīkot publiskus pasākumus, prokremlisko aktīvistu plānotie pasākumi notikt nevarēs, norādīja VDD.

51 Foto Uzvaras parkā netrūkst "Uzvaras dienas" svinētāju arī pandēmijas laikā (2020.gads) +47 Skatīties vairāk

Tomēr atsevišķi prokremliskie aktīvisti, kuriem 9.maija atzīmēšana kalpo par platformu personiskās atpazīstamības veicināšanai, kontekstā ar tuvojošām pašvaldību vēlēšanām savas intereses vērtē augstāk par sabiedrības interesēm.

VDD iegūtā informācija liecina, ka, neraugoties uz pašreizējo epidemioloģisko situāciju, atsevišķas personas meklē risinājumus publisku pasākumu rīkošanas aizlieguma apiešanai.

Līdz ar to nav izslēdzamas provokācijas, kas var novest pie valstī noteikto ierobežojumu pārkāpumiem.

VDD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un kritiski vērtēt dažādus provokatīvus paziņojumus informatīvajā telpā, kā arī 9.maijā atturēties no reaģēšanas uz provokatīvām darbībām. Tāpat, lai neveicinātu Covid-19 izplatību un pasargātu gan sevi, gan apkārtējos no saslimšanas ar Covid-19, dienests aicina izvairīties no došanās uz vietām, kur potenciāli iespējama cilvēku pulcēšanās.

Iedzīvotājus, kuru rīcībā nonākusi informācija par 9.maijā plānotām provokācijām, VDD aicina zvanīt pa tālruni 6 7 208 964, vai rakstīt uz e-pastu "dd@vdd.gov.lv" jebkurā diennakts laikā. Savukārt par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu un citiem incidentiem 9.maijā drošības dienests aicina informēt Valsts policiju.

Ņemot vērā šī brīža epidemioloģisko situāciju valstī, patlaban ir aizliegti jebkādi publiski pasākumi, arī 9.maijā pasākumi pie Uzvaras pieminekļa Rīgā un citviet Latvijā nenotiks.

Lai gan individuāli nolikt ziedus nav aizliegts, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un tās pasliktināšanās riskus valstī, uzturēties pie pieminekļa nedrīkstēs un uzreiz pēc ziedu nolikšanas būs jādodas prom. Tāpat ir jārēķinās, ka piekļuve piemineklim būs ierobežota.

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (AP) ceturtdien sociālās tīklošanās vietnē "Twitter" rakstīja, ka Rīgas dome nesaskaņoja nevienu organizētu pasākumu 9.maijā, lai gan vienlaikus cilvēku pulcēšanās ir paredzama. Pašvaldībā bija pieteikti trīs pasākumi, ko pieteicēji atsauca pēc konsultācijām ar pašvaldību.

Pašvaldība saņēma vēl četrus pieteikumus par piketiem. Trīs pieteicēji piketus atsauca, bet viens mainīja piketa datumu.

Covid-19 pandēmijas laikā publiski pasākumi ir aizliegti, bet piketi atļauti līdz desmit cilvēkiem.

Rīgā tradicionāli ik gadu 9.maijā norisinās vairāki pasākumi, kas veltīti Krievijā svinamajai "Uzvaras dienai" un nacisma sagrāvei, kā arī Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Pēdējos gados viens no pasākumu rīkotājiem ir bijusi biedrība "9maijs.lv".