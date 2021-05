Ja 2019.gadā Vitenbergs deklarēja 52 462 eiro ienākumus, tad 2020.gadā tie auga līdz 68 233 eiro.

Vitenbergs ekonomikas ministra amatā stājās 2020.gada martā. Līdz tam viņš bija Saeimas deputāts un vadīja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju.

Par darbu Saeimā pērn Vitenbergs saņēma 13 601 eiro. Savukārt ekonomikas ministra amatā viņš algā saņēma 53 433 eiro.

Pērn par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu Vitenbergs algā saņēma 1132 eiro, "SEB Life and Pension Baltic SE" viņam izmaksāja 59 eiro, bet procentos no AS "SEB banka" tika saņemti nepilni deviņi eiro.

Gada laikā par 27 000 eiro auguši Vitenberga uzkrājumi - no 13 000 eiro 2019.gadā līdz 40 000 eiro pērn.

Ekonomikas ministra valdījumā ir 2010.gada vieglā automašīna "Ford S-Max" kā arī viņam pieder dzīvoklis Zentenes pagastā.

Vitenbergs Saeimā tika ievēlēts no partijas "KPV LV" saraksta, taču šā gada aprīļa beigās viņš kļuva Nacionālās apvienības biedru.