Tiem, kuri manavakcina.lv reģistrējās jau februārī, ir iespēja izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku

Vakcinācijas vietas un laika izvēle tiek jau no šī brīža nodrošināta tiem iedzīvotājiem, kuri vietnē manavakcina.lv pieteicās februāra laikā.Kopumā šodien iespēja pašam vietnē manavakcina.lv izvēlēties vakcinācijas laiku tiek atvērta 40222 iedzīvotājiem no visas Latvijas. Lai izvēlētos vakcinācijas vietu un laiku, jāiet vietnē manavakcina.lv jau esošajā pieteikumā un jāizvēlas jebkura tuvākā vakcinācijas vieta, kurā ir atvērti vakcinācijas laiki. Šo vietu skaits ar laiku palielināsies.



Veselības ministrs Daniels Pavļuts: “Vakcinācija Latvijā turpina uzņemt tempus. Aizvadītā nedēļa bija vēsturiski aktīvākā nedēļa, tās laikā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši46 838 cilvēki. Šonedēļ divas dienas pēc kārtas novērojam jaunus dienas rekordus virs 11 000 vakcinētu iedzīvotāju dienā. Šis ir brīdis, kad būtiski palielinās arī otro devu vakcinācija, sasniedzot aptuveni 30% no kopējās vakcinācijas dienas ietvaros. Lai ievērotu solīto kārtību - dot priekšrocību tiem iedzīvotājiem, kuri jau laicīgi pieteikušies manavkcina.lv, kad vietne vēl kalpoja tikai kā iepriekšējās pieteikšanās platforma, jau šodien, vēl pirms 3.maija, visiem, kas pieteicās februārī, veram vaļā iespēju izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku. Šie cilvēki ir pelnījuši saņemt savu vakcīnu, vēl pirms mēs pārejam uz visas sabiedrības vakcināciju.”



Secīgi iespēju izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku vēl līdz 3.maijam tiks nodrošināta arī pārējiem iedzīvotājiem, kuri jau laicīgi reģistrējušies vietnē manavakcina.lv. Turpinot nemitīgu esošo prioritāro grupu uzrunāšanu pieteikties vakcinācijas vietai un laikam, vēl vakar ar īsziņu un e-pastu palīdzību iedzīvotāji virs 60 gadiem tika mudināti nekavējoties pieteikt vakcinācijas vietu un laiku, lai mazinātu smagas saslimšanas ar Covid-19 riskus.



Kopumā šodien iespēja pašam vietnē manavakcina.lv izvēlēties vakcinācijas laiku tiek atvērta 40222 iedzīvotājiem no visas Latvijas, nodrošinot iespēju daļai jau šajā nedēļas nogalē un uz tuvākajām trīs nedēļām izvēlēties laiku vakcinācijai. Jau tagad ir atvērti vairāk nekā 22000 vakcinācijas laiki, pamatojoties uz pieejamo vakcīnu apjomu, vakcinācijai uz tuvākajām trīs nedēļām. Papildu plānots vēl šodien un rīt nodrošināt jaunu vakcinācijas laiku atvēršanu vietnē manavakcina.lv.



Šobrīd vakcinācijas laiku var izvēlēties tie iedzīvotāji, kuri piereģistrējās vietnē manavakcina.lv februārī un kuri līdz šim nav bijuši nevienā no jau atvērtajām prioritārajām grupām, kā arī nav saņēmuši vakcīnu kādā no iepriekš esošajiem brīvo rindu mēģinājumiem un nav nākotnes pieraksts uz Covid-19 vakcināciju.



Kopumā manavakcina.lv ir pieteikušies vairāk nekā 75 000 iedzīvotāju, kuri neietilpst nevienā no līdzšinējām prioritārajām grupām un ir tiesīgi izvēlēties vakcinācijas laiku un vietu, uzsākot visas sabiedrības vakcināciju.

