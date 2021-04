Juhņēviča sola meklēt risinājumus, lai arī turpmāk prioritārās grupas ātrāk saņemtu vakcīnas

"Mēs zinām, ka ļoti daudz senioru joprojām gaida savu rindu pie ģimenes ārstiem," norādīja Juhņēviča.

Uz jautājumu, vai tika mēģināts radīt lielāku aktivitāti prioritārajās grupās, Juhņēviča atbildēja apstiprinoši. "Pie katras grupas tika strādāts individuāli. Katrai grupai tika izvēlēta komunikācija, kā šo grupu uzrunāt, tostarp tika uzrunāti arī ģimenes ārsti, ārstniecības iestādes. Centieni bija. Tiesa, lai nodrošinātu nepieciešamo tempu, brīdī, kad jutām, ka vienas grupas apjoms samazinās, tad sākām strādāt uz nākošo grupu."

Viņa norādīja, ka ģimenes ārsti arī turpmāk aicināti dot iespēju senioriem vakcinēties prioritārā kārtībā. "Ja mēs runājam par šiem masu vakcinācijas centriem, tad mēs cenšamies salāgot risinājumus, lai arī tur tomēr šī priekšrocība senioriem būtu. Mēs vēl pie tā strādājam, tāpēc es pašreiz ar konkrētiem risinājumiem klajā nenākšu."

Juhņēviča arī skaidroja, ka turpmāk vakcinācija strādās pēc pieraksta sistēmas, kur katrs būs izvēlējies savu laiku.

Tāpat tiekot strādāts pie risinājuma, kā pie vakcīnas tikt ātrāk arī tiem, kas jau pierakstījās februārī.

Taujāta par vakcinācijas avīzi, kas tika solīta jau marta beigās, bet tagad kā jaunais termiņš noteikts maija sākums, Juhņēviča norāda, ka tā nav kavēšanās, bet apzināts lēmums. "Ņemot vērā šīs piegādes, mēs kopā ar komunikatoriem pieņēmām lēmumu, ka avīzei būs daudz lielāka atdeve tajā brīdī, kad būs iespēja vakcinēt lielākas grupas."

Vakcinācijas projekta vadītāja aicināja visus prioritārajās grupās esošos cilvēkus izmantot šīs pāris dienas līdz 3. maijam, kad tiks uzsākta visu iedzīvotāju vakcinācija.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ir parakstījis rīkojumu par visu iedzīvotāju vakcinācijas pret Covid-19 sākšanu no nākošās nedēļas. "No 3. maija tāda iespēja realizēt šo prioritāro secību mums zūd. Sistēmas priekšā visi pieteikumi tad būs vienlīdzīgi. Tāds ir kabineta lēmums, par to es arī brīdināju," žurnālistiem iepriekš skaidroja Pavļuts.

Vakcinācijas projekts šobrīd aicina prioritāro grupu iedzīvotājus aktīvāk izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989.