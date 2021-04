Nepilngadīgo vakcinācija pret Covid-19 patlaban notiek tikai pēc ārsta vai konsīlija lēmuma

Otrdienas preses konferencē veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) pavēstīja, ka no 3.maija jebkuram iedzīvotājam no 16 gadu vecuma būs iespēja pieteikties uz attiecīgo brīvo vietu "manavakcina.lv". Tomēr šādi pieteikties vakcinācijai Latvijā šobrīd var tikai personas no 18 gadu vecuma.

Saskaņā ar Vakcinācijas rokasgrāmatu, šobrīd no visām Eiropas Savienībā apstiprinātajām vakcīnām pret Covid-19 tikai "Pfizer"/"BioNTech" var lietot personu vecumā virs 16 gadiem vakcinācijai. Pārējās vakcīnas - "Moderna", "Johnson & Johnson" un "AstraZeneca" - var izmantot tikai personu virs 18 gadiem vakcinācijai.

Pēc nodaļā paustā, vakcinācijas procesā Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, kopumā uzsvars tiek likts uz tiem iedzīvotājiem, kuriem saslimšana izraisa smagas sekas vai ar lielāku varbūtību noved pie nāves. Vienlaikus, pētījumos parādoties aizvien vairāk pierādījumiem par jauniešu vakcinēšanu, valstis varētu paplašināt aptveri, atzīmēja nodaļā.