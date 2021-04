Šajā dokumentā ir konstatēts, ka policija 2020. gada 29. novembrī ir saņēmusi iesniegumu no Normunda Kindzuļa, kurā viņš apgalvo, ka plkst.7.30 Tukumā, Kurzemes ielā 6 pie kāpņu telpas kāda persona viņam draudējusi ar fizisku izrēķināšanos un to, ka Kindzuli noslīcinās Melnezerā. Tāpat policija ir informēta, ka 29. novembrī Kindzulis ir saņēmis draudus saturošu īsziņu.

Iesnieguma izskatīšanas laikā no konkrētās personas ir saņemts paskaidrojums, ka viņš konkrētajā datumā kopā ar vēl diviem paziņām plkst.7.15 ir atradies Kurzemes ielā, pie veikala “Vītoli AMI”. Tur viņš saticis Kindzuli un viņu uzrunājis, lūdzot atdot viņa atslēgas, kuras Kindzulis pārpratuma pēc ir varējis paņemt. Kindzulis atbildējis, ka nekādas atslēgas neesot ņēmis. Konkrētā persona paskaidro, ka nav draudējis ar fizisku izrēķināšanos un nav teicis, ka viņu noslīcināšot Melnezerā. Neesot arī sūtījis nekādas īsziņas, kur nu vēl draudus saturošas.

Tādus pašus paskaidrojumus ir snieguši arī abi divi sarunas liecinieki. Viņi apstiprina, ka Kindzuli patiešām esot satikuši, un konkrētā persona ar viņu ir runājusi. Saruna ir bijusi tikai par atslēgām, un tās laikā nekādi draudi dzīvībai neesot izteikti.

Dokumentā arī teikts: "Izvērtējot augstāk minēto, varam secināt, ka Normunda Kindzuļa un konkrētās personas starpā noticis strīds par atslēgām. Krimināllikuma 132. pants paredz kriminālatbildību par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus, ja personai ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti. Konkrētajā gadījumā no pievienotās sarakstes redzams, ka Normunds Kindzulis draudus neuztver nopietni, līdz ar ko secināms, ka notikušajā nav saskatāmas Krimināllikuma 132. panta sastāva pazīmes, tādēļ pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 373. panta pirmo punktu un 377. panta otro punktu, pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu."

Te gan jāatgādina, ka savā iesniegumā policijai Kindzulis rakstīja, ka vīrietis viņu ir mēģinājis ievilkt kāpņu telpā, taču garām gājis kāds cilvēks, kurš šo izrēķināšanos ir iztraucējis. Tāpat viņš apgalvo, ka šim notikumam ir bijis liecinieks, kurš visu ir dzirdējis pa kāpņu telpas logu. Savā iesniegumā viņš arī nav neko minējis par vēl divu vīriešu klātbūtni sarunas laikā.

No šī viena dokumenta gan nevar izsecināt, vai policija ir aptaujājusi pieminēto liecinieku vai meklējusi garāmgājēju, kurš it kā ir iztraucējis izrēķināšanos. Tomēr, ņemot vērā notikumu attīstību un to, ka ir uzsākta dienesta pārbaude, visticamāk, policijai, izmantojot mobilo telefonu ģeolokācijas datus, būtu tehniskas iespējas pārbaudīt, vai tiešām šai sarunai bija konkrētās personas uzrādītie divi liecinieki.

Kindzuļa veselības stāvoklis joprojām ir kritisks, un viņš pats nekādus paskaidrojumus sniegt šobrīd nevar. Tikmēr viņa draugs, Artis Jaunkļaviņš sarunā ar Jauns.lv atzina, ka izskanējusī informācija par Kindzuļa mentālajām problēmām un saistību ar ļaunprātīgu dedzināšanu iepriekš, viņam esot visai šokējošs jaunums.

"Es Normundu pazinu vienu gadu un neko neparastu viņa uzvedībā neesmu manījis, arī viņa senāki draugi nekad par to nav stāstījuši, viņš vienmēr ir bijis labs un izpalīdzīgs cilvēks. Vienīgais ko zinu, ka Rīgā Ķengaragā it kā dzīvo Normunda iepriekšējais draugs, ar kuru viņš savulaik bijis kopā divus gadus, bet sīkāk par šo tēmu neesam runājuši," tā Jaunkļaviņš.