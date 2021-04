Saslimstība ar Covid-19 pieaugusi visās vecuma grupās, izņemot vienu

Viņš tostarp atklāja, ka visās bērnu apakšgrupās novērojams izteikts saslimstības pieaugums, un šobrīd vislielākā saslimstība ir tieši pusaudžu vidū.

"Arvien mazāk kopējā saslimstībā ir personas vecumā virs 65 gadiem, kas konsekventi norāda uz to, ka pakāpeniski pieaugot vakcinācijas aptverei šajā grupā, sagaidāms saslimstības sarukums attiecīgajā vecuma grupā," skaidroja Perevoščikovs.

Reizē joprojām mazāk nekā 50% pacientu var saistīt inficēšanos ar konkrētu avotu, tomēr noskaidroto avotu vidū arvien visbiežāk personas inficējušās mājsaimniecībās un darbā.

Analizējot situāciju laika periodā no 15.marta līdz 25.aprīlim, SPKC noskaidrojis, ka no 13.nedēļas - no 29.marta līdz 4.aprīlim - inficēto skaits mājsaimniecībās un darba vietās sācis pieaugt. Pieaugums novērots arī inficēšanās gadījumos, kas saistīti ar privātiem pasākumiem un izglītības iestādēm.

Tikmēr sociālās aprūpes centros inficēto skaits arvien sarūk, kamēr ārstniecības iestādēs ievērojams kritums sasirgušo skaitā tiek novērots jau vairākas nedēļas.

Perevoščikovs šajā sakarā norādīja, ka mērķtiecīga vakcinācija konkrētās riska grupās un vietās šobrīd sniedz savu efektu. Tāpat epidemiologs sacīja, ka pēdējā laika tendencēs vērojams, ka cilvēki mazāk saslimst tradicionālajos riska objektos, piemēram, sociālās aprūpes centros, bet biežāk - tieši sabiedrībā.

Turpinot monitorēt saslimstību ar Covid-19 Latvijā, atkārtoti vērojams pieaugums par 6,4%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un 22% pieaugums, salīdzinot ar mēneša sākumu, informē SPKC.

SPKC ziņo, ka pieaudzis arī dienā vidēji atklāto gadījumu skaits. Šobrīd dienā tiek atklāti vidēji 569 gadījumi, kamēr nedēļu iepriekš - 538.

Arī stacionāros vērojams lēns Covid-19 pacientu pieaugums. Dienā vidēji stacionēto pacientu skaits pagājušajā nedēļā pieauga līdz 69 pacientiem dienā, kamēr nedēļu iepriekš tika stacionēts vidēji 61 pacients dienā. Arī vērtējot stacionēto pacientu saslimstības smagumu, saglabājas intensīva situācija.