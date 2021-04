Ja sabiedrības uzvedība piespiedīs, valdība var ieviest stingrākus ierobežojumus, pauž Kariņš

Komentējot saslimstības ar Covid-19 skaita palielināšanos, premjers atzīmēja, ka kopā ar epidemiologiem viņš ikdienā turpina sekot līdzi visiem rādītājiem.

Kariņš norādīja, ka nākamnedēļ būs pagājušas trīs nedēļas, kas ir regulārais intervāls, kad valdība pārskata visus ierobežojumus un samēro tos ar epidemioloģisko situāciju valstī.

Ministru prezidents norādīja, ka valdība ir paredzējusi apstākļos, kādos atkal virzītos uz stingrāku ierobežojumu ieviešanu, tomēr tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Pēc Kariņa paustā, liela nozīmē saslimstības rādītājos ir procentuālajam pieaugumam īsā laika periodā.

Runājot par vakardienas datiem, premjers atzīmēja, ka divu nedēļu griezumā ir vērojams neliels saslimstības ar Covid-19 pieaugums, savukārt mēneša un septiņu dienu griezumā vērojama stagnācija. Kariņš pieļāva, ka pieaugums, iespējams, nav cieši saistīts ar ierobežojumu esamību, neesamību vai izmaiņām tajos, visdrīzāk tas ir Lieldienu efekts, kad pietiekami daudz valsts iedzīvotāji nebūs ievērojuši jau esošos ierobežojumus un pretēji visiem noteikumiem, tomēr būs ciemojušies.

"Visiem ir svarīgi atcerēties, ka pandēmija nav pazudusi. Mums ir jāskatās, kā iziet no šīs krīzes, nevis uz to, kā atkal ieviest stingrākus ierobežojumus. Diemžēl tas ir pilnībā atkarīgs no sabiedrības kopējās rīcības un valdība tam visam sekos ļoti cieši līdzi," pauda Kariņš.

Kumulatīvais rādītājs - virs 400

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 578 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Latvijas divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēc pieauguma perioda vakar atkal sarucis no 409,2 līdz 400,7 gadījumiem. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī - 330,6.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēts 113 561 inficēšanās ar Covid-19 gadījums. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 7645 Covid-19 gadījumi, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušie.

No pagājušajā diennaktī mirušiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2088 cilvēki, kas bija saslimuši ar Covid-19.

Diennakts laikā Latvijā veikti 17 164 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,4%.