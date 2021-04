Vitenbergs pauda, ka, viņaprāt, līdz šim strādājis godprātīgi un vēlas arī turpmāk strādāt ministra amatā. Ņemot vērā "KPV LV" valdes locekļu izteikto domu par to, ka esošajā situācijā Vitenbergam pašam būtu jāatkāpjas no amata, politiķis to darīt neplāno.

Ministra ieskatā sarežģītā situācija "KPV LV" iekšienē, kā arī vispārējie apstākļi liecina par to, ka partija var turpināt sekmīgi strādāt sadarbībā ar kādu citu politisko spēku, ko, viņaprāt, apliecinot vakar starp "KPV LV" un NA noslēgtā vienošanās par koordinētām rīcībām ekonomikā un zemkopībā.

Vitenbergs noraidīja atsevišķu "KPV LV" deputātu teikto, ka frakcija nav bijusi informēta par viņa vēlmi mainīt politisko piederību. "Esmu teicis, ka esmu gatavs un izlēmis spert šādu soli. Varbūt nebija konkrētas runas par dienu, bet esmu paudis, ka šāds solis tiks sperts," pastāstīja politiķis.

Viņš uzsvēra, ka politiķu, jo īpaši ministru, pāreja no vienas partijas uz otru vienmēr izsauc rezonansi, taču viņš cer, ka esošajos apstākļos "KPV LV" spēs būs saprotoša, strādāt kopīga mērķa labā un vienoties ar pārējiem koalīcijas partneriem.

Vitenbergam nav zināms, kādi cilvēki "KPV LV" valdē izskatīti kā viņa iespējamie aizstājēji ministra amatā.

Kā ziņots, partijas "KPV LV" valde trešdien, 21.aprīlī, nolēmusi atsaukt no ekonomikas ministra amata Jāni Vitenbergu pēc tam, kad viņš publiski paziņojis par aiziešanu no "KPV LV" un gatavību pievienoties nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (NA).

Par šo partijas lēmumu šodien tiks informēts arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

"Vitenbergs ekonomikas ministra amatā tika deleģēts no mūsu partijas, tāpēc būtu tikai godprātīgi, ja līdz ar publiskiem paziņojumiem par pievienošanos citai partijai viņš paziņotu par amata atstāšanu," par "KPV LV" valdes priekšsēdētājas, Saeimas deputātes Ievas Krapānes pausto informēja partijā.

Krapāne uzsver, ka lēmums no Vitenberga par šādu soli netika sagaidīts, tāpēc valde nolēmusi atsaukt viņu no ekonomikas ministra amata. "Šis nebija viegls lēmums, jo līdz šim kā partija esam stāvējuši par cilvēku, kuram ticējām un kuru vienmēr atbalstījām grūtos brīžos un sarežģītu un sabiedrībai nesaprotamu lēmumu pieņemšanā," pauž partijas valdes priekšsēdētāja.

"KPV LV" atgādina, ka koalīcijas partiju sadarbības līgums paredz, ka partijai ir trīs ministru portfeļi - iekšlietu, labklājības un ekonomikas ministra. Koalīcijas līgums paredz nedēļas laikā atbrīvot ministru no amata, ja sadarbības partneris, kas ieteicis šo ministru, rakstveidā paziņojis par ministra atsaukšanu, vērš uzmanību partijā.

Vitenbergs ir uzrakstījis iesniegumu par iestāšanos NA, un neoficiāli zināms, ka tuvākajā laikā NA Vitenberga iesniegumu izskatīs. Vitenbergs apliecināja, ka pieņēmis lēmumu mainīt partiju un uzrakstījis iesniegumu, lai iestātos NA.

NA un "KPV LV" trešdien vienojās par koordinētu rīcību turpmākai sadarbībai ekonomikas un zemkopības jomu attīstībai. Neoficiāli tiek skaidrots, ka noslēgtā vienošanās un plānotā frakciju sadarbība ļaus saglabāt koalīcijas stabilitāti jutīgā situācijā, kad ekonomikas ministrs maina politisko piederību.

NA līdz šim Krišjāņa Kariņa valdībā bija divi ministri - kultūras ministrs Nauris Puntulis un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Savulaik veidojot koalīciju un dalot amatus, tika panākta vienošanās, ka katrai koalīcijas partijai pienāksies pa trim nozīmīgiem amatiem un kā trešo NA ieguva Saeimas priekšsēdētājas amatu.

Savukārt partija "KPV LV" šajā sadalē ieguva trīs ministru posteņus - ekonomikas, labklājības un iekšlietu. Lai arī 13.Saeimas vēlēšanās "KPV LV" ieguva visvairāk balsu no koalīcijas partijām, kopš vēlēšanām partiju ir plosījuši iekšēji konflikti, no tās ir izslēgti visi sākotnējie līderi un partijas reitings pašlaik dod mazas cerības tikt pārvēlētiem nākamajā Saeimā. Arī pašlaik partijā turpinās dažādu grupējumu cīņas par ietekmi, un no partijas izslēgtais tās dibinātājs Artuss Kaimiņš ir izteicies, ka partija eksistējot vien tāpēc, ka no valsts saņem būtisku finansējumu.

Līdz ar Vitenberga lēmumu pievienoties NA rindām nedaudz pamainās spēku samērs valdībā - NA tagad Ministru kabinetā būs tikpat amatu, cik "Jaunajai vienotībai", Jaunajai konservatīvajai partijai un "Attīstībai/Par!", savukārt "KPV LV" būs par vienu ministra portfeli mazāk.