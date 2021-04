Politiķis uzskata, ka noziegums nebūtu jāsaista ar Bezzubova profesionālo darbību, norādot, ka slepkavības motīvs varētu būt saistīts ar tiesībsargājošo iestāžu darbu, traucējot noziedzīgo grupējumu darbošanos Latvijā.

"Noziedzīgo nodarījumu vismaz pagaidām nesaistu ar Bezzubova profesionālo darbību. Jāskatās, kāds veidosies pierādījumu kopums, bet man ir cita versija - uzskatu, ka tas ir kā brīdinājums, ka Latviju sākam attīrīt no noziedzīgiem grupējumiem, kas ilgstoši strādājuši Latvijā," sacīja ministrs, paužot pārliecību, ka policija noskaidros patieso slepkavības motīvu.

Ģirģens ir pārliecināts, ka policija noskaidros patieso slepkavības motīvu. (Foto: Mārtiņš Ziders, Sintija Zandersone/LETA)

Ģirģens sacīja, ka pēdējos gados daudz darīts, lai samazinātu korupcijas un noziedzības līmeni, savukārt Rīgā pagājušajā nedēļā notikusī slepkavība varētu būt īstenota kā "atbildes gājiens vai brīdinājums".

Politiķis arī atklāja, ka Mežaparkā atrastais nodedzinātais slepkavības brīdī izmantotais automobilis pirms tam bijis noslēpts. Saskaņā ar Ģirģena rīcībā esošo informāciju automašīna "BMW X5" vietā, kur to degošu atraduši tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, tikusi novietota vien naktī, savukārt pa dienu tā "profesionāli noslēpta". Ģirģens akcentēja, ka policija bija rūpīgi pārmeklējuši arī Mežaparka teritoriju.

Jauns.lv jau vēstīja, ka futbola aģenta Bezzubova nogalināšana varētu būt pasūtījuma slepkavība, kas saistīta ar cietušā profesionālo darbību, pieļauj izmeklētāji, vienlaikus uzsverot, ka Valsts policija izmeklē arī citas versijas.

Uzbrukums Bezzubovam notika trešdienas rītā Purvciemā brīdī, kad viņš vēlējās izbraukt uz Gunāra Astras ielu.

Uzbrucēji pārvietojušies ar melnas krāsas "BMW X5" markas automašīnu ar tonētiem aizmugurējiem stikliem. Automašīnai bija bojāts labais sāns.

Uzbrukums Bezzubovam notika trešdienas rītā Purvciemā brīdī, kad viņš vēlējās izbraukt uz Gunāra Astras ielu. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Trešdien policija paziņoja, ka mašīnai, iespējams, var būt mainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, tajā skaitā arī Krievijas federācijas numurzīmes, norādīja Valsts policijā.

Videonovērošanas kameru ierakstā redzams, ka uzbrukums norisinājies aptuveni 20 sekundes. Brīdī, kad Bezzubova "Volkswagen Touareg" no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais "BMW X5". No uzbrucēju auto raidīti šāvieni un Bezzubovs centies "BMW X5" taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.