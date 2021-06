Audzis pieprasījums recepšu medikamentu piegādei uz mājām

"Kopš pagājušā gada vidus, kad šāds pakalpojums no valsts puses tika atļauts, turpat vai ik mēnesi pieprasījumu skaits mūsu interneta aptiekā ir dubultojies. Pieļauju, ka pasūtījumu būtu bijis vēl vairāk, ja sabiedrība būtu plašāk informēta par to, ka ne vien bezrecepšu, bet arī recepšu medikamentu piegāde uz mājām ir iespējama. Pašlaik ģeometriskajā progresijā augošais pieprasījums skaidri norāda uz faktu, ka vēl ir ļoti daudzi cilvēki, kas par šo iespēju nezina," stāsta interneta aptiekas pārstāve.



Pagaidām likumdošana nosaka, ka recepšu medikamentus interneta resursos var pasūtīt telefoniski, ar e-pastu starpniecību vai lietotnes "WatsApp" palīdzību, jo ir obligāti vajadzīga farmaceita konsultācija. Taču tas noteikti ir labāks risinājums, nekā iet uz aptieku un tērēt laiku stāvot garā rindā, nemaz nerunājot pat tiem cilvēkiem, kuri slimības vai kādu citu iemeslu dēļ nedrīkst pamest savas mājas.



"Aptiekai ir obligāti jānodrošina attālināta konsultācija par zāļu lietošanu. Savukārt pašus medikamentus uz mājām piegādāt var ne tikai farmaceits, bet arī kurjers, brīvprātīgās personas, aprūpētāji un sociālā darba speciālisti. Turklāt narkotiskās vai psihotropās zāles piegādāt drīkst tikai un vienīgi farmaceits," skaidro farmaceite Olga Hodasēviča.



Viņa gan norāda, ka vēl viens iemesls, kādēļ interneta aptiekām recepšu medikamentu piegāde jānodrošina līdz pašam mājas slieksnim, ir tāds, ka šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu dēļ piegāde uz "pakomātiem" nav iespējama. Likumdošana neparedz citu recepšu medikamentu sūtījuma saņemšanas veidu, kā vien ar kurjera vai farmaceita starpniecību. Savukārt, lai apliecinātu, ka zāles patiešām ir saņemtas, "InternetAptieka.lv" ir tomēr viens noteikums. Saņemot recepšu medikamentu sūtījumu – klientam par to ir jāparakstās.



Mērķis tam, ka valsts šādu pakalpojumu 2020. gada vidū atļāva, bija palīdzēt cilvēkiem saņemt viņiem nepieciešamās recepšu zāles un valsts kompensētos medikamentus, neizejot no mājas.



"Tā kā mūsu aptieka medikamentus piegādā bez maksas, ļoti iespējams, tieši tas ir kļuvis par vienu no iemesliem, kādēļ pieprasījums ir tik liels. Es pieļauju, ka arī aptiekās, kas piegādā recepšu medikamentus par maksu, pieprasījums ir audzis," secina "InternetAptieka.lv" vadītāja Olga Hodasēviča, vienlaikus uzsverot, ka “izmaiņas likumdošanā, kuras atļāva piegādāt recepšu medikamentus uz mājām, bija ļoti nozīmīgas daudziem cilvēkiem! Savas zāles cilvēki varēja saņemt – neizejot no mājas un nepakļaujot sevi inficēšanas riskam. Arī daudzi klienti rīkojās atbildīgi – informēja mūs par bezkontakta piegādes nepieciešamību, jo bija saņēmuši Covid-19 pozitīvu testu. Absolūti noteikti šis valdības lēmums bija ļoti vērtīgs sabiedrībai kopumā, jo daudziem deva iespēju pasargāt sevi no inficēšanas riska."



