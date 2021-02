Iespējamais Covid-19 perēklis - sabiedriskais transports... Daudzi tieši to izmanto, lai nokļūtu uz testa nodošanas punktu

Novelk maskas garākos maršrutos

"Es braucu brīvdienās ar autobusu no Ventspils uz Rīgu. Autobusa apstāšanās vietā kāds puisis sāka stāstīt, ka viņa mammai ir problēmas – grūti elpot. Varēja saprast, ka viņa ir slima. Pēc tam šis pats puisis noņēma sejas maksu. Cits tuvumā esošais pasažieris satraucās un aizrādīja puisim, lai uzliek maksu. Bet puisis atbildēja, ka masku neliks un ka tā nav citu darīšana. Ka sēdēs tā, kā viņam patīk! Beigās nonāca līdz tam, ka abi sakasījās, bet cilvēks, kas bija satraucies, izsauca policiju," raidījumam stāsta kāda starppilsētu autobusa pasažieris.

Savukārt kāda aculiecinieka stāsts no ieraksta “Facebook” par 16. janvāri apstiprina, ka garāka brauciena laikā maskas tiek novilktas. "Šodien braucu ar divu maršrutu autobusiem, ar vienu no mazpilsētas uz novada centru, ar otru no tā uz Rīgu. Pirmajā no septiņiem pasažieriem tikai diviem bija maskas. Viena iereibusi kundzīte bez maskas skaļi telefonā raudāja par savām sirdslietām. Novada centra autoostā šī dāma bija tikusi pie alus, bet briesmīgi klepoja, šķaudīja un puņķojās. Iekāpjot autobusā uz Rīgu, šoferim izdevās piespiest viņu uzstutēt masku uz acīm un deguna. Arī citi pasažieri iekāpa ar maskām, bet, izklīstot pa salonu, lielākā daļa tās novilka, daži izbīdīja no maskas degunu. Lieki teikt, ka Rīgā lielākā daļa iebrauca bez maskas. Varbūt kādam tas nav būtiski, bet man šādi braucieni nevairo pārliecību par ātru uzvaru pār šo sērgu."

Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš norāda, ka, salīdzinot ar pavasari, rudenī situācija bija krietni labāka. "Cilvēki vairāk ievēroja. Ir bijušas situācijas, kad tiek saukta arī policija. Mūsu rīcībā ir divi tādi gadījumi, bet mēs pieļaujam, ka tādu gadījumu ir vairāk. Mēs esam paši saņēmuši arī zvanus un sūdzības, ka pasažieri, kuri paši lieto [maskas], aizrāda citiem, kas nelieto maskas. Cilvēki nereaģē. Tajā brīdī vēršas pie šofera, un šoferis aptur autobusu un arī pasaka – braukšu tālāk tikai tajā brīdī, kad visiem būs maskas. Tajā brīdī tā situācija nereti tiek atrisināta. Ierodoties policijai, pasažierim tiek uzsākts administratīvais process," pastāstīja Godiņš.

Covid-19 testu dodas veikt ar sabiedrisko transportu

Katru dienu Covid-19 testu veic vairāki tūkstoši cilvēku. Testa rezultāts jāgaida diennakti, un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicinājis cilvēkus būt ļoti atbildīgiem.

“Ja cilvēkam nav simptomu, tātad viņš uzliek sejas masku un dodas uz punktu, var doties arī ar sabiedrisko transportu. Ja cilvēkam ir simptomi, tad uz testa nodošanas vietu viņš var doties tikai ar savu privāto transportu,” skaidroja SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja.

Iedzīvotāju pašu ziņā gan atstāts izvērtēt to, vai ir saslimšanas simptomi un vai ir droši doties uz testa nodošanas vietu. Izkontrolēt īsti to nevar.

Pavērojot testa nodošanas punktu Rīgā, līdzās tirdzniecības centram “Alfa”, netālu no kura ir gan veikals, gan arī sabiedriskā transporta pieturvietas, redzams, ka vairāki cilvēki uzreiz pēc testa dodas uz līdzās esošo veikalu. Bet kādam vīrietim uzreiz pēc testa sakārojās kafiju avīžu bodītē, kādam citam vajadzīgs e-talons.

“Aizliegtā paņēmiena” novēroto apliecināja arī pārdevēja : “Nāk viņi arī runāties tuvu, tuvu. Un paprasa, kur var nodot analīzes. Ar tādiem var saskarties.”

Tāpat vairāki cilvēki pēc testa nodošanas dodas uz sabiedrisko transportu, liecina LTV raidījuma novērojumi.

No vienas puses, nevar apgalvot, ka šie cilvēki ir infekciozi, jo testa nodošanas iemesli var būt pat formāli, bet nevar arī droši zināt, ka neviens no viņiem nav infekciozs.

SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja skaidro, ka 80–85% gadījumu cilvēkiem, kuri dodas uz Covid-19 testa punktu, ir vīrusa simptomi.

“Tātad viņš jau zina, piemēram, ka viņš ir ticies ar kādu, kuram ir simptomi. Tātad viņam jau tas risks ir lielāks, viņš pie sevis tos riskus izvērtē,” norādīja Arāja.

“Aizliegtais paņēmiens” pamanīja kādu no Covid-19 testēšanas punkta iznākušu kungu, kura veselības stāvoklis likās pat ļoti bīstams un kurš steidza iekāpt sabiedriskajā transportā.

Ko darīt, ja tests jāveic, bet privātā automobiļa nav? Cik pieejami un aizsniedzami ir Covid-19 testa nodošanas punkti? Vai Rīgā uz testu var aiziet ar kājām?

Vairākos mikrorajonos testu uztaisīt nevar. Piemēram, Ziepniekkalnā, kurā dzīvo 33 tūkstoši rīdzinieku, šāda punkta nav. Līdzīga situācija arī Pļavniekos, kur dzīvo 47 tūkstoši cilvēku jeb vairāk nekā Valmierā un Cēsīs kopā.