Kristus dēļ konservatīvo partiju pametušais politologs Andis Kudors sludina par alkohola un azartspēļu postu

51 gadu vecais volejbola treneris (pirmo augstāko izglītību kā treneris viņš ieguvis Latvijas Sporta akadēmijā, tikai vēlāk Latvijas Universitātē iegūstot Sociālo zinātņu maģistra grādu politoloģijā) Kudors pirms nedēļas sociālajos tīklos ierakstījis: “Izstājos no Jaunās konservatīvās partijas (JKP). Veltīšu vairāk laika un enerģijas kristīgajai kalpošanai. Turpināšu arī politikas pētniecību un lekciju lasīšanu studentiem. Citā partijā neplānoju stāties. Paldies JKP cīņu biedriem par vērtīgo pieredzi! Izveidojās tur labas attiecības ar daudziem jaukiem cilvēkiem. No sirds vēlu jaunajiem konservatīvajiem izdošanos!”

Iesaistās un pamet “amerikāņu kristiešu” draudzi

Ieraksta komentāru sadaļā, vai viņš ir vīlies līdzšinējos ideālos, Kudors atbild: “Nebūt ne! Man ir cits aicinājums vienkārši”; “Mana izvēle nav saistīta ar kādām domstarpībām ar JKP biedriem. Saglabāju labas attiecības ar cīņu biedriem!”

Pirms 15 gadiem gan viņš bija vīlies Rīgas Kristus draudzē, kuru Kudors pats arī vadīja. Pērnruden viņš savā rakstā “Kas Bībelē teikts par homoseksuālismu?” portālā tvnet.lv, kurā politologs un nu arī misionārs viendzimuma attiecības sauca par netiklību un grēku, ar kuru nedrīkst lepoties, pastāsta par savu ceļu pie Dieva:

“Jauno Derību pirmo reizi izlasīju 1992./93. gadā, un bez cilvēku iesaistes kļuvu ticīgs. 1995. gadā kristījos un kļuvu par “Rīgas Kristus draudzes” (RKD) locekli. RKD ir evaņģēlisko kristiešu draudze, kas atnāca uz Latviju kā daļa no plašas starptautiskas kustības, kura aizsākās ASV pilsētā Bostonā. 1996. un 1997. gadā vadīju draudzē “ģimenes grupu”, kurā ietilpa divas “mājas grupas”, kurās notika diskusijas par Bībeles tēmām. 1998. gadā, kad strādāju Latvijas Ārlietu ministrijā, saņēmu uzaicinājumu uz “Tallinas Kristus draudzi” stažēties un mācīties kristīgas kalpošanas un draudzes vadīšanas lietas. Viena no manām mīļākajām vietām Tallinā bija Igaunijas Nacionālās bibliotēkas reliģijas un filosofijas nodaļa, kur pavadīju iedvesmas pilnus brīžus. Aptuveni pēc gada atgriezos Rīgā. No 1999. līdz 2001. gadam biju “Rīgas Kristus draudzes” vadītājs. 2005. gadā (pārsvarā doktrināru domstarpību dēļ) aizgāju no draudzes, un tikai 2019. gadā atgriezos pie aktīvas kristīgas dzīves”.

Ar RKD bija saistīta arī viņa ģimene. Kudors JKP priekšvēlēšanu avīzē ir teicis: “Ar sievu Lilitu iepazināmies Rīgā, kristiešu draudzē. Esam kopā jau kopš 1999. gada. Bez viņas atbalsta noteikti nebūtu dzīvē sasniedzis ne kripatas no tā, ko esmu paveicis līdz šim”.

Tagad pēc ierakstiem un publikācijām internetā var spriest, ka Kudoru pāris vairāk ir saistīts ar baptistu draudzēm un RKD tā kā būtu pagātnē.

Konkurenti Kristus draudzi dēvē par pašdarbnieku “maldu mācību”

RKD ir mazzināma un mazskaitlīga reliģiska kopiena, kuru kristīgie konkurenti no lielākām Baznīcām nekautrējās dēvēt par destruktīvu sektu. Agrāk tā savus dievkalpojumus noturēja gan viesnīcas “Rīga” konferenču zālē, gan Vāgnera koncertzālē Vecrīgā, bet tagad tā sanākšanas notur savās telpās Grīziņkalnā – Lienes ielā.

Nu Rīgas Kristus draudze, kuru pirms 20 gadiem vadīja Andis Kudors, bez sava kādreizējā vadītāja pulcējas uz dievkalpojumiem Grīziņkalnā – Lienes ielā. (Foto: Rojs Maizītis)

Konfesionāli luteriskās biedrības portālā ebaznica.lv par kādreiz Kudora vadīto draudzi teikts: “Rīgas Kristus draudze sevi uzskata par pastāvīgu reliģisku pilsoņu apvienību, kura nodibināta uz evaņģēlisma un kristietības mācības pamatprincipiem, neatkarīgi no jebkādām politiskajām partijām.

Mācītāja amata draudzē nav. Dievkalpojumu parasti vada tie mācekļi, kuri ir ieguvuši draudzes uzticību. Viss notiek jūsmotāju un pašdarbnieku stilā: “paši lasām, paši izdomājam!”

Mācības jautājumā sektantiem nav vienprātības – viņiem nav vienotas nostādnes par svarīgiem jautājumiem. Lai arī viņi apgalvo, ka Bībele ir Dieva Vārds un ka Dievs ir viens, kas atklājies Svētajos Rakstos. Jāpievērš uzmanība faktam, ka Trīsvienību viņi uzskata par cilvēku izgudrojumu, jo tas Rakstos skaidri nav pateikts. Izteikumos par Jēzu, viņi izvairās teikt vairāk par to, ka Kristus ir Kungs un Dieva Dēls, bet viņi skaidri neredz, ka Bībele aicinātu Jēzu pielūgt kā Dievu. Rīgas Kristus draudze ir pieskaitāma pie destruktīvajām maldu mācībām”.

Tagad Kudors, kā apgalvojis intervijā Kristīgajam radio, no šīs draudzes mācības atteicies, jo tajā neesot “pilnīga nodošanās Kristum”.

Apburtais Sātana loks: “Kad iedzēru, gāju spēlēt. Ja spēlēju, tad dzēru”

Savu īsto ceļu pie Kristus viņš, kā atzina Kristīgā radio raidījumā “Būsim kopā” atradis pirms kādiem pāris gadiem, kad bijis galīgi pagrimis cilvēks – nodevies azartspēlēm, dzeršanai, no viņa aizgājusi sieva. Viņš stāsta: “Atkarība ir tāda lieta, kas progresē. Toreiz es vairs nespēju rīkoties ar naudu - ko neiztērēju, to nospēlēju. Ja gāju skaidrā spēlēt, tad piedzēros tur, kazino, kur spēlmaņiem viss par velti. Sātans ir visu tā saorganizējis, lai vilktu vēl dziļāk. Kādā brīdī nāca atziņa - es vairs netieku ārā. Tā ir graujoša atziņa, bet reizē arī nepieciešama - lai Dievs izpestītu. (..) Man ik pa laikam bija lēmumi - viss, es nespēlēšu vairs! Bet pēc trim dienām vai nedēļas es atkal biju spēļu zālē. (..) Piepildās Rakstu vieta, kur Jēzus saka: “Bez Manis jūs nenieka nespējat”. Mana atkarība man palīdzēja saprast pilnīgo atkarību no Dieva!"

Kudors atzina, ka “kazino Sātans” ir īpaši viltīgs. Lai viņš grēcīgo cilvēku ievilinātu savos valgos, spēļu zālēs nav novietoti pulksteņi, bet pašas spēļu telpas no ārpasaules nosegtas ar tumšiem aizkariem, lai cilvēks pazaudētu laika izjūtu un pakļautos spēļu elles noteikumiem.

Frontes pretējā pusē ar Dieva vārdu uz lūpām

Nu politologam ar Dieva palīdzību un lūgšanām izdevies no visa šī zaņķa tikt ārā. Un, cik noprotams, viņš nolēmis savu brīvo laiku nu veltīt nevis laicīgajai politikai, bet gan Dieva valstības sludināšanai. Pērnruden viņš to arī uzsācis darīt, piemēram, gan sniedzot plašu interviju jeb liecību Kristīgajā radio, gan sakot svētrunu Priekules baptistu draudzē.

Tagad viņš ir frontes pretējā pusē un ir azartspēļu pretinieks un kristīgo draudžu aizstāvis. Par to liecina arī kāds viņa “Twitter” ieraksts par ierobežojumiem pandēmijas pirmajā vilnī:

Spēļu zāles esot vaļā. Kristiešu draudzes pašlaik vienkopus nedrīkst pulcēties, bet zaudētavas turpina rullēt. Vai lobijs sargā? @ltvzinas @valstsgriba @Brivibas36 — Andis Kudors (@AndisKudors) March 20, 2020

“Spēļu zāles esot vaļā. Kristiešu draudzes pašlaik vienkopus nedrīkst pulcēties, bet zaudētavas turpina rullēt. Vai lobijs sargā? “

Saistītās ziņas "Konservatīvo" līderis Eiroparlamenta vēlēšanās būs politologs Kudors Kudors: "Putins vēlas, lai Rietumi oficiāli atļauj Krievijai kontrolēt kaimiņvalstis" Andis Kudors: "Tuvākajos gados jāapbruņojas ar stratēģisku pacietību attiecībās ar Krieviju"

Pagaidām gan Kudors neatklāj, kādu konkrētu draudzi vai konfesiju viņš pārstāv. Spriežot pēc viņa aktivitātēm sociālajos tīklos var nojaust, ka viņa simpātijas pieder evaņģēliskajiem kristiešiem, protestantisma novirzienam, pie kura pieskaitāmi gan vasarsvētku, gan baptistu pārliecības cilvēki.