Sākti 500 administratīvie pārkāpumu procesi par komandantstundas neievērošanu

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policijām, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pārbaudīja 6295 personas. 4791 gadījumā personas uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un viņām bija aizpildīti pašapliecinājumi.

773 gadījumos iedzīvotājiem doti preventīvi norādījumi, bet diemžēl tika konstatēti arī pārkāpumi, par kuriem uzreiz piemēroti sodi vai uzsākti administratīvie procesi. Saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu uzsākti 494 administratīvo pārkāpumu procesi, no tiem visvairāk sākti Rīgas reģionā. Tāpat sagatavoti 148 ziņojumi par administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu.

Piemēram, vakar, 29.janvārī Valsts policijas amatpersonas veica patrulēšanu un ap plkst.23 Rīgā, Vecmilgrāvja ielā pamanīja vīrieti. Pieejot klāt personai, likumsargi stādījās priekšā un lūdza uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, un vēlējās noskaidrot pārvietošanās iemeslu, taču vīrietis uz vairākām prasībām uzrādīt dokumentu, nereaģēja, tāpēc policisti prasīja sekot uz dienesta transportlīdzekli, taču šo prasību arī vīrietis ignorēja un lamājās necenzētiem vārdiem, kā arī vicinājās ar rokām, izvairoties no aizturēšanas.

Likumsargi vīrieti aizturēja un nogādāja Rīgas Ziemeļu iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Iecirknī likumsargi noskaidroja vīrieša personību, taču arī iecirkņa telpās viņš turpināja uzvesties agresīvi, izrādot neapmierinātību un cenšoties aizbēgt, kas, protams, viņam neizdevās. Vīrietis mutiski paskaidrojis, ka izdarīto pārkāpumu neatzīst, iešot ārā staigāt tad, kad gribēs, kaut visu nakti un par ierobežojumiem viņam esot vienalga.

Valsts policija sāka administratīvā pārkāpuma procesu par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu, savukārt par atrašanos uz ielas bez aizpildīta pašapliecinājuma, kas attaisnotu pārvietošanos, laikposmā no plkst.22 līdz 5 un neatrašanos savā dzīvesvietā, vīrietim ir piemērots naudas sods - 1000 eiro.

Šonakt, 30.janvarī ap plkst.3.15 Valsts policijā saņemts izsaukums par to, ka dzīvoklī Rīgā, Kurzemes prospektā atrodas vairākas personas spēcīgā alkohola reibumā. Valsts policija ieradās notikuma vietā un pieklauvēja pie durvīm, kuras atvēra vīrietis, kurš uzreiz uzvedās agresīvi. Ienākot dzīvoklī, policija konstatēja, ka tajā atrodas septiņas personas, proti, divas sievietes un pieci vīrieši.

Tika noskaidrota dzīvokļa īpašniece, kura apgalvoja, ka viņiem notiek "ballīte". Pārējās personas atteicās nosaukt savus datus un uzrādīt personu apliecinošus dokumentus un bija agresīvi noskaņotas, izteica savu negatīvo attieksmi pret ierobežojumiem un bļaustījās, ar necenzētiem vārdiem apsaukāja likumsargus, meta ar apaviem un drēbēm, pamatojoties uz ko tika pieņemts lēmums personas nogādāt policijas iecirknī. Atbraucot uz iecirkni, divas no personām turpināja pretoties, taču pēc neilga laka likumsargiem izdevās noskaidrot viņu personības.

Policija visām personām paskaidroja, ka saistībā ar to, ka viņi no dažādām mājsaimniecībām atradās vienā adresē, kur notika pulcēšanās, tādējādi pārkāpjot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, pret viņām ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi. Savukārt pret divām personām uzsākti arī procesi par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu. Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā par šādu likumpārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 700 eiro.

Kopumā "mājsēdes" laikā ir apturēti 11 transportlīdzekļu vadītāji, kuri sēdušies pie stūres, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, taču četri no tiem arī bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām. Pārkāpumi konstatēti Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Vaiņodē, Kuldīgas novadā, Ventspils novadā, Viesītes novadā, Gulbenes novadā un Rēzeknes novadā. Valsts policijā par konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par braukšanu reibumā, savukārt kriminālprocesi gadījumos, kad autovadītājam nav iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un viņš ar automašīnu pārvietojies, būdams reibuma stāvoklī.

Ņemot vērā to, ka šīs personas bez attaisnojoša iemesla un aizpildīta pašapliecinājuma braukušas pārvietojušās aizlieguma laikā, proti, nedēļas nogalē no plkst.22 līdz 5, ir uzsākti arī administratīvo pārkāpumu procesi par noteikto pārvietošanās aizliegumu neievērošanu.

Valsts policija atgādina, ka, lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19, līdz 7.februārim nedēļas nogalēs, proti, naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no plkst.22 līdz plkst.5 ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.