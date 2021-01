Zem tiesu izpildītāja āmura var nokļūt ātri, un traģiski ir, ja piedziņa notiek, daudz nerēķinoties pat ar likumu. (Foto: Shutterstock)

Tiesu izpildītāju shēmas turpina darboties

112 Kārlis

Seržants Kas Jauns Avīze

Raidījuma "Nekā personīga" gaismā izceltais gadījums ir pēdējā laika skandalozākais no tiesu izpildītāju prakses – Rolands Veinbergs par salīdzinoši nelielu parādu atņēma dzīvokli 89 gadus vecai sirmgalvei. Ar to nebija gana, un, izmantojot, visticamāk, viltotu vekseli, no vecās kundzes bankas konta pazuda arī 28 000 eiro.