Latvijai desmitais augstākais Covid-19 saslimstības rādītājs ES; neizslēdz papildu drošības pasākumu noteikšanu

Kā norāda SPKC, Latvijai ir desmitais augstākais saslimstības rādītājs starp Eiropas Savienības valstīm, kas ir 595,8 (14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem).

Arī epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients Latvijā ir pieaudzis un tuvojas 1 – šobrīd ir 0,97. Tas nozīmē, ka 100 saslimušie inficē 97 citus cilvēkus.

Novērots, ka pieaug arī tā saucamo ievesto gadījumu skaits jeb saslimšanas gadījumi, kad inficētais cilvēks Latvijā ieradies no ārvalstīm.

Aizvadītā gada pēdējās nedēļās tie bija vidēji 45 gadījumi nedēļā, bet šī gada pirmajā nedēļā Latvijā reģistrēti 70 saslimušie, kas atgriezušies no ārvalstīm, no kuriem 25 inficētie cilvēki bija ieradušies no Apvienotās Karalistes, 8 – no Vācijas, 7 – no Krievijas, bet pārējie no citām valstīm.

Salīdzinot ar situāciju pirms septiņām dienām, jaunu gadījumu skaita dinamika Latvijā samazinājusies par 7,8% un tika atklāti vidēji 755 jauni inficēšanās gadījumi dienā (SPKC dati uz 28.02.2020). Vidējais pozitīvo testu īpatsvars pēdējo septiņu dienu laikā ir 7,9% (pirms nedēļas – 7,6%).

Stacionēto Covid-19 pacientu skaita dinamika pēdējo septiņu dienu laikā pieaugusi par 2,2%, slimnīcās nokļuva 730 pacienti jeb vidēji 104 pacienti dienā (NVD dati uz 28.01.2020). Kopumā slimnīcās ārstējas 1058 pacienti un arvien pieaug to pacientu skaits, kuru Covid-19 slimības gaita norit smagi un ir nepieciešama intensīvā terapija.

Neskatoties, ka pāris dienas atpakaļ bija vērojams neliels saslimstības rādītāju kritums, tagad novērojams pieaugums, kas liek situāciju kritiski vērtēt, neizslēdzot iespēju par papildus drošības pasākumu noteikšanu, norāda speciālisti.

"Jāatceras, ka stingrāki ierobežojumi dos lielāku atdevi situācijā, kad Latvijā sāks izplatīties jaunie Covid-19 celmi," teikts SPKC paziņojumā.

Epidemiologi atgādina – atbildīgi ievērojot esosšos drošības pasākumus mums kā sabiedrībai kopumā būs labākas iespējas pārvarēt jaunu Covid-19 saslimstības pacēlumu.