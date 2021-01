Rosina apsvērt dažu valsts amatpersonu vakcinēšanu pret Covid-19 agrāk

Kampaņas ievaros varētu vakcinēt Valsts prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, Ministru prezidentu un veselības ministru.

Plānā gan norādīts, ka šis jautājums ir vērtējams, jo šo amatpersonu vakcinācija pirms visas riska grupas saņēmušas vakcīnas var izraisīt negatīvu sabiedrības reakciju.

Kampaņu varētu atklāt laika posmā no 22.februāra līdz 28.februārim.

Savukārt no 26.aprīļa līdz 2.maijam varētu notikt populāru viedokļu līderu publiska vakcinācija, tomēr atbilstoši vakcinācijas mērķa grupu kalendāram.

Šo un citas ieceres VM izklāstījusi tematiskajā plānā komunikācijai ar medijiem, uzsverot, ka tas var mainīties atbilstoši izmaiņām plānotajā vakcinācijas grafikā vai atbilstoši aktualitātēm sabiedrības dienaskārtībā.

Kas vēl ietilpst kampaņas plānā?

Plānā teikts, ka no 1.februāra līdz 7.februārim varētu atklāt agrīno reģistrāciju vakcinācijai pret Covid-19 vietnē "www.manavakcina.lv", kā arī sniegt sabiedrībai pārskatu par iegādātajām vakcīnām, to drošību, efektivitāti un blaknēm.

Laika posmā no 8.februāra līdz 14.februārim plānots sniegt informāciju par vakcinēšanās procesu riska grupām - kā iedzīvotāji tiks sasniegti, vakcinēti un kas jāņem vērā.

Nedēļu no 15.februāra līdz 21.februārim varētu veltīt tematam "Kolektīvā imunitāte: cik daudz iedzīvotājiem jāvakcinējas, lai mēs būtu pasargāti?".

Savukārt nedēļā no 1.marta līdz 7.martam plānots atzīmēt 100 000. vakcinācijas saņēmēju, bet no 8.marta - izklāstīt vakcinācijas plāna izpildes progresu. Nākamā atskaite par vakcinācijas plāna izpildi plānota aprīļa sākumā.

Tikmēr nedēļā no 15.marta līdz 21.martam plānots informēt par vakcinēšanās ietekmi uz Covid-19 saslimstības rādītājiem, nedēļu no 22.marta līdz 28.martam veltīt biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcinācijas procesu un uzklausīt ģimenes ārstu atziņas, bet no 29.marta pievērsties Latvijas pieredzei jautājumā par to, vai vakcīnas izraisa blaknes.

No 19.aprīļa līdz 25.aprīlim paredzēts vērtēt vakcinācijas tempus Latvijā, Baltijā un citur pasaulē.

Turpmāko plānu paredzēts izstrādāts atbilstoši vakcinācijas tempiem un aktualitātēm sabiedrības dienaskārtībā, norāda VM.

Kā vēstīts, Latvijas amatpersonas apņēmušās līdz vasaras beigām panākt 70% iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19.