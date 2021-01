Rīgas pašvaldības budžeta pieņemšanas debašu laikā, kas notika attālināti, Brante norādīja uz lielo naudas izsaimniekošanu, kas notika Rīgas domē, laikā, kad to vadīja "Saskaņa". Brante uzsvēra, ka jaunais pašvaldības budžets būšot "citāds".

Viņa atzīmēja vairākus gadījumus, kas sabiedrībai esot labi zināmi. Tostarp, kukuļošanu vairākos pašvaldības uzņēmumos, Krišjāņa Barona ielas neveiksmīgos un vairākkārt labojamos remontdarbus, "Rīgas satiksmes" nanoūdens lietu un desmitiem miljonu izsaimniekošanu, kas notikusi Rīgas Brīvostas pārvaldē.

Viņa atgādināja, ka līdzekļi Brīvostas pārvaldē izsaimniekoti nelietderīgi, tos dalot prēmijās, pērkot reklāmas pakalpojumus un finansējot ar Brīvostas funkcijām nesaistītus uzņēmumus.

Uz to "Saskaņas" deputāts Mihails Kameņeckis atbildēja, uzvelkot galvā parūku.

Ar parūku galvā deputāts Brantei norādīja, ka Brīvostas pārvaldē esot bijuši 8 cilvēki, no kuriem tikai 4 esot bijuši no Rīgas domes, bet pārējie 4 – no ministrijām. Viņš arī ieteica deputātei vispirms vaicāt ministrijām, kur šī nauda tērēta, un tad "Saskaņa" atbildēšot, kur domnieki naudu likuši.