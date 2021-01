Ceturtdienas rītā visā valstī sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 164 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, uz Vidzemes šosejas no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Liepājas šosejas no Rīgas līdz Anneniekiem, kā arī uz Ventspils šosejas no Rīgas līdz Usmai.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Rīgas apvedceļa (A5) un (A4), Daugavpils šosejas, Bauskas šosejas, Jelgavas šosejas, ceļa Liepāja - Rucava, uz Rēzeknes šosejas, uz Grebņeva - Medumi šosejas, uz Daugavpils apvedceļa, Rēzeknes apvedceļa un uz ceļa Tīnūži - Koknese.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valsts teritorijā izņemot Kuldīgas, Saldus un Ventspils apkārtnē.

Šādos laika apstākļos autobraucējus aicina būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem var informēt, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.

Ceturtdien arī dienas laikā vietām Latvijā mazliet snigs un caur mākoņiem daudzviet izlauzīsies saules stari, prognozē sinoptiķi.

Gaidāms lēns vējš un bezvējš, Kurzemē - arī mērens dienvidaustrumu vējš.

Gaiss iesils līdz -1..+2 grādiem. Ceļi vietām atkārtoti apledos.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, pūtīs viegls dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals, rietumos no Kurzemes pastiprinās neliels ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī Latvijā 1004-1006 hektopaskāli.