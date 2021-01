Levits: radikāli samazināt esošos Covid-19 ierobežojumus būtu neprāts

Viņš norādīja, ka decembrī un arī janvārī saslimstības rādītāji strauji auga, bet patlaban var novērot, ka ir sasniegts inficēšanās pīķis un saslimstība pakāpeniski samazinās, paliekot augsta.

Levits pieminēja Īrijas piemēru, kur patlaban pēc viņa paustā ir ieviesti tik stingri ierobežojumi, ka cilvēki faktiski nedrīkst pat doties uz darbu. Valsts prezidents arīdzan uzsvēra, ka ierobežojumu samazināšana var novest pie slimnīcu pārslodzes, kas jau patlaban atrodas uz robežas.

"Mums šie ierobežojumi ir jāpacieš, lai pēc laika redzētu, ka saslimstības līkne nostabilizējas ar lejupejošu tendenci. Tad ierobežojumus varētu samazināt kombinācijā ar masveidīgāku vakcināciju," pauda prezidents, atzīmējot, ja ierobežojumi tiktu atcelti pārāk ātri, viss panāktais varētu sabrukt.

Valsts pirmā amatpersona pavēstīja, ka ar Kariņu pārrunāts arī vakcinācijas process. Levits pieminēja arī to, ka vakcīnu ražotāji ir nonākuši zināmās grūtībās, solot mazināt piegādājamo vakcīnu skaitu, jo patlaban šiem uzņēmējiem nav skaidrs, kāda varētu būt Covid-19 vakcīnu ražošanas kapacitāte. Viņš akcentēja, ka solīto vakcīnu skaits tiks samazināts vienādi visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Tāpat Valsts prezidents ar Ministru prezidentu pārrunājis vakcinācijas procesa organizēšanu Latvijā. Levits vēra uzmanību, ka veselības ministram Danielam Pavļutam (AP) ir plāns, kas jau ir apspriests ar Kariņu. Prezidents atzina, ka viņam radies priekšstats, ka izstrādāts ir nopietns un kompetents plāns, kā īsākā iespējamā laika posmā varētu vakcinēt lielu skaitu iedzīvotāju.

Attālinātās tikšanās laikā puses pārrunāja arī jautājumu par vietējo kopienu demokrātiski vēlētām pārstāvniecībām. Pēc Levita paustā, jaunajā pašvaldību likumā saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu pagastos un mazpilsētās ir jābūt demokrātiski vēlētām vietējo kopienu pārstāvniecībām, lai cilvēki būtu ieinteresēti uzlabot un rūpēties par tuvāko apkaimi.

"Es joprojām pastāvu uz to, ka no demokrātijas viedokļa tas ir ne tikai nepieciešams, bet arī iespējams. Tuvākajā laikā es sagatavošu vēstuli Ministru prezidentam, kur tiks izklāstīti argumenti un tad to varētu apspriest, skatīt koalīcijā," norādīja Valsts prezidents.