Svētdien mazākais stacionēto skaits kopš decembra sākuma, bet slimnīcās esošo Covid-19 slimnieku skaits nemazinās

Turpina pieaugt pacientu skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar smagu slimības gaitu (no 87 pacientiem uz 101) - pieaudzis piecdesmitgadnieku skaits (no 19 pacientiem uz 21), sešdesmitgadnieku skaits (no 24 pacientiem uz 44). Sargāsim paši sevi un viens otru!