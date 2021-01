FOTO: Nacionālā teātra kolēģi atvadās no aktrises Astrīdas Kairišas

Publiska atvadīšanās no Latvijas Nacionālā teātra aktrises Astrīdas Kairišas norisināsies 22. janvārī no pulksten 13 līdz 14 Rīgas Krematorijā, Jauns.lv informēja mākslinieces tuvinieki.

Bet dažas stundas iepriekš no aktrises Latvijas Nacionālajā teātrī atvadījās viņas kolēģi.

Latvijas Nacionālā teātra aktrise Astrīda Kairiša mūžībā devās 13. janvāra rītā, dažus mēnešus pirms savas 80. jubilejas.

Aiziet baltā sniegputeņa rītā

Pirms trim gadiem pārdzīvotā bijušā laulātā drauga režisora Kārļa Auškāpa aiziešana mūžībā, kam pēc nepilna gada sekoja abu kopīgā vienīgā dēla Kārļa pēkšņā nāve 46 gadu vecumā, aktrisei bija pārāk liels trieciens. Lai gan ārēji trauslā māksliniece centās būt stipra un tikt pāri dvēseles sāpēm, dzīvotsparu, cik vien ilgi spēdama, smeļoties teātrī, kolēģu atbalstā, viņas spēkos nebija turēties pretī laika rituma diktētajiem noteikumiem. Simboliskie iznācieni Spēlmaņu nakts balvu ieguvušās Nacionālā teātra izrādes Pūt, vējiņi! noslēgumā, ko publika sagaidīja ar aizturētu elpu un godināja ar aplausu vētru, diemžēl kļuva par Astrīdas Kairišas atvadām no skatuves, uz kuras aizvadīti vairāk nekā 50 gadi.

Nu jau krietns laiks aizritējis, kopš Kairiša uz skatuves nebija redzama, jo līdz ar veselības stāvokļa pakāpenisku pasliktināšanos māksliniece to vienkārši vairs nespēja. Gangrēnas dēļ aktrisei bija amputēta kāja, un faktiski divus beidzamos gadus viņa bija pavadījusi gultas režīmā. Kolēģi skatuves leģendu regulāri apciemoja vienā no Latvijā labākajiem privātajiem veco ļaužu aprūpes namiem, kur viņu, no sirds cerot uz atlabšanu, iekārtoja aizsaulē aizsauktā dēla Kārļa atraitne Sanita.

Tautā mīlēta, cienīta, godāta un augstu vērtēta profesijā

51 skatuves gads Latvijas Nacionālajā teātrī, tautai mūžam atmiņās paliekošā daile no kinolomām "Pūt, vējiņi!" un "Ezera sonāte" un neskaitāmas balvas par aktierisko sniegumu – tāda, ar izcilu talantu, meistarību un individuālo šarmu, vēsturē ieiet aktrise Astrīda Kairiša.

Balvas Astrīdas Kairišas aktrises karjerā

1987. un 1993. gadā Lilitas Bērziņas balva par izcilu darbu varoņlomās. 1996. gadā nominācija "Gada aktrise" otrā plāna lomā par Osienes lomu ("Zaļā zeme"). 2005. gadā "Spēlmaņu nakts" balva "Gada aktrise otrā plāna lomā" par Taņas tantes lomu ("Galka Matalka") un Džulianas lomu ("Asperna vēstules"). 2012. gadā "Spēlmaņu nakts" balva par mūža ieguldījumu teātra mākslā. 2014. gadā nominācija "Gada aktrise otrā plāna lomā" par darbu izrādē "Ezeriņš".