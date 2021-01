Pārgalvīgu ziemas aktivitāšu laikā Talsu pusē mirusi 14 gadus veca meitene

Vakar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas strādāja notikuma vietā, nopratinot uz vietas esošos jauniešus.

Noskaidrots, ka 19 gadus vecs jaunietis vadīja automašīnu “Audi”, kurai aizmugurē bija piestiprināts minerālmēslu maiss, kurā iekšā bija kameras un matracis. Uz tā atradās divi jaunieši līdz brīdim, kad līkumā maiss noslīdēja nost no ceļa braucamās daļas un ieslīdēja grāvī, kur bija caurteka. Jaunietis turpat no maisa nokrita nost, taču meitene trieciena rezultātā atsitās pret grāvī esošo caurteku un koku.

Diemžēl meitene notikuma vietā no gūtajām traumām gāja bojā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki cīnījās par meitenes dzīvību, taču viņu atdzīvināt neizdevās.

Jaunietim, kurš vadīja automašīnu, ir transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un, veicot alkohola pārbaudi viņa izelpā, apstiprinājās, ka jaunietis automašīnu vadījis, neesot alkohola reibumā, noskaidrojusi policija.

"Noteikumi nosaka to, kā ir jāpārvadā pasažieris un tas noteikti nav jādara ārpus automašīnas, esot uz ragavām. Argumentu, kāpēc to drīkstētu darīt, nav – pat ja liekas, ka konkrētajā ceļa posmā ir maza satiksme, šis traģiskais negadījums parāda to, ka bez sadursmes ar citu, pretī braucošu transportlīdzekli, brauciens tāpat var beigties ar smagām sekām," teikts policijas paziņojumā.

Svētdien par līdzīgām izklaidēm sodīti arī pārgalvji Rīgā:

Šoziem, kad sniegs mūs lutina, daudzi savu brīvo laiku izvēlas pavadīt dažādās aktivitātēs svaigā gaisā, bet diemžēl dažas no tām var būt bīstamas savai un apkārtējo drošībai, norāda policija. Sociālo tīklu vietnēs ir pamanīts, ka iedzīvotāji publicē šādus video, kur jaunieši un pieaugušie pārvietojas ar ragavām vai kameru, kas piesieta pie priekšā braucošas automašīnas, tādā veidā uzskatot, ka izbauda ziemas priekus, taču ignorējot to, ka šādas darbības ir bīstamas ne tikai pašam sev, bet arī jebkuram citam ceļu satiksmes dalībniekam.

Valsts policija par notikušo ir uzsākusi kriminālprocesu par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tā izraisījusi cilvēka nāvi. Saskaņā ar krimināllikumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā.