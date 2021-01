Universitātē tas ir precedents: sasauc prominentu komisiju, lai pārbaudītu prokurora iespējamo plaģiātismu

Universitātē tas ir precedents

Lai noskaidrotu šīs informācijas atbilstību patiesībai, Jauns.lv sazinājās ar Latvijas Universitātes rektoru Indriķi Muižnieku, kurš šādu faktu apstiprināja un paskaidroja, ka saņemtie iesniegumi ar tiem pievienotajiem materiāliem ir nodoti izvērtēšanai Juridiskajai fakultātei, kur solīts izvērtēšanu pabeigt līdz janvāra beigām.

Muižnieks paskaidroja: "Juristiem droši vien ir pašiem savas zināšanas un kārtība, kādā tas ir jāizdara, un ja tas ir patiešām augstā valsts amatā strādājošs viņu kolēģis, tad viņi arī vēlas izdarīt tā, lai tas patiešām būtu atbilstošā veidā pārbaudīts un noformēts. Es nekādi šajā procedūrā nejaucos un atliek tikai gaidīt speciāli izveidotās komisijas secinājumus."

Arī LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa, gan neminot ne pārbaudāmo darbu, ne iesniegumu autoru vārdus, Jauns.lv apstiprināja, ka šādi iesniegumi patiešām ir saņemti un pašreiz notiek rūpīga to izvērtēšana: "Jā, komisija ir izveidota un strādā, jo iesūtīto materiālo apjoms ir visai liels. Es pati šajā komisijā neesmu un nekādā veidā tās darbu neietekmēju, taču tajā darbojas aptuveni desmit cilvēki no fakultātes akadēmiskā personāla, no kuriem vairāki ieņem arī augstus amatus tiesībsargājošajās jomas iestādēs (Jauns.lv ir zināms, ka komisijā ir arī vairāki Augstākās tiesas senatori). Šobrīd, cik zinu, iesniegtie materiāli ir sākotnēji izvērtētēti un domāju, ka komisijas gala slēdziens varētu būt februāra vidū."

Rodiņa arī atzīst, ka Juridiskajā fakultātē pret plaģiātismu ir neiecietīga attieksme un pēdējā gada laikā par šādu rīcību vairāki studenti ir no studijām atskaitīti. Tomēr šādai situācijai, kad nākas vērtēt pirms desmit gadiem rakstītus darbus, precedenta līdz šim neesot bijis, tādēļ pārbaude ir ievilkusies.

"Iesniegumi un materiāli ir, un mums uz to bija jāreaģē. Atkarībā no tā, ko nospriedīs komisija, par tālāko jau lems Juridiskās fakultātes dome, kurā ar balsojumu zinātniskos grādus piešķir un ar tādu pašu balsojumu dome tos var arī atņemt."

Uldis Cinkmanis plaģiātu noliedz

Pirmo reizi informācija par iespējamo plaģiātismu Jauns.lv rīcībā kopā ar nelieliem materiālu fragmentiem nonāca jau iepriekšējā gada vasaras beigās – vēl pirms komisijas izveidošanas universitātē. Toreiz Jauns.lv vērsās ar vairākiem jautājumiem Ģenerālprokuratūrā, informējot, ka portāla rīcībā nonāca ziņas, kādam informācijas avotam apgalvojot, ka prokurors Uldis Cinkmanis savā 2008. gada bakalaura darbā "Valsts probācijas dienesta uzraudzība pār nosacīti notiesātajām personām" ir nodarbojies ar plaģiātismu, iespējams, ka pat apmērā līdz 80%. Tostarp viņš bez atsaucēm esot izmantojis arī savas kolēģes, prokurores Viktorijas Šumskas 2005. gada maģistra darbu "Probācijas nozīme soda noteikšanā un izpildē".

Toreiz ar ģenerālprokuratūras preses sekretāres Lauras Majevskas starpniecību Jauns.lv saņēma šādu atbildi: "U. Cinkmanis norāda, ka bakalaura darbu aizstāvēja 2008. gadā, par to saņemts pozitīvs vērtējums un tas nav atzīts par plaģiātu. Tajā gadā jau bija pretplaģiātisma programmas, kas ļauj izdarīt secinājumus - ja viņa darbs būtu plaģiāts, tad tas tiktu konstatēts jau Latvijas Universitātē. Prokurore Viktorija Šumska ar U.Cinkmaņa bakalaura darba saturu nav iepazinusies, līdz ar ko komentēt šos apgalvojumus nekādā veidā nevar."

Ģenerālprokurors norādīja, ka nav saņemti nekādi konkrēti pierādījumi, līdz ar ko komentēt baumas vai pieņēmumus viņš nevar.

Kas ir prokurors Cinkmanis

Cinkmanis ir Ģenerālprokuratūras Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors, kurš jau paspējis iekulties vairākos skandālos. 2020. gada sākumā Ģenerālprokuratūra informēja, ka Cinkmanim ir piemērots disciplinārsods par nolaidību bijušā maksātnespējas administratora Māra Sprūda krimināllietā. Izrādījās, ka krimināllietas materiālos bija iekļauti ierobežotas pieejamības dati (ieskaitot medicīniska rakstura) par konkrētām personām. Tas savukārt Sprūdam deva iemeslu pieteikt prokuroram noraidījumu, ko tiesnesis Imants Dzenis arī apmierināja.

Savukārt aizvadītā gada beigās internetā tika nopludināti video, kuros Cinkmanis visai nepiedienīgā izskatā redzams grupas "Skyforger" koncertā, kā arī pirms koncerta ļoti skaļi un rupji lamājoties publiskā vietā – koncertzāles "Gora" kafejnīcā.

Ģenerālprokuratūrā Cinkmaņa kvalifikācija tiekot vērtēta kā visai augsta, jo viņam ir uzticēts piedalīties Finansu izlūkošanas dienesta rīkotajās juristu apmācībās par naudas atmazgāšanu.

Savukārt pirms vairākiem gadiem viņš, izmantojot neviennozīmīgi vērtējamus uzskates materiālus, vadījis prezentāciju, kurā LU Juridiskās fakultātes studenti iepazīstināti ar prokuratūras darbu - piemēram, slaidu ar fotogrāfiju, kurā attēlots, kā ar zenītložmetēju, kas asociēts, kā "apsūdzība" nošauj cilvēku, kurš apzīmēts kā "apsūdzētais".

Arī toreiz šī prezentācija izpelnījās visai neviennozīmīgu vērtējumu gan studentu, gan mācībspēku vidū.