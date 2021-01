Daugavpils eksmērs Elksniņš: "Redzēju, kā no blakus palātas izved no Covid-19 mirušos"

Ar Covid-19 inficējies ne tikai Daugavpils domnieks, bet arī visa viņa ģimene – sieva un vecāki. Elksniņš pieļauj, ka visi saslimuši Ziemassvētkos. Pārējiem ģimenes locekļiem slimības simptomi sākumā bija izteiktāki, bet ne tik smagi kā pašam, lai radinieki būtu jāved uz slimnīcu.

Savukārt pašam Elksniņam slimības simptomi parādījušies pēkšņi, bet daudz smagāki. Viņam slimnīcā bija jāpavada piecas dienas – no 7. līdz 11. janvārim. Par laimi, līdz tik smagam stāvoklim, ka viņš būtu jāpieslēdz pie mākslīgās elpināšanas aparāta, nenonāca. Tie, kurus pieslēdz pie šādiem aparātiem, jau ir uz nāves robežas, teic Elksniņš un piebilst, ka redzējis, kā no blakus palātām Daugavpils slimnīcā izved no Covid-19 mirušos.

Elksniņam, kurš slimnīcā nonāca otro reizi mūžā (pirmā reize bija bērnībā, kad viņam izgrieza aklo zarnu) – ar pneimoniju un 30% plaušu bojājumu, bija jālieto antibiotikas, pretiekaisuma zāles un hormoni. Viņš atradās kopējā Covid-19 slimnieku palātā ar četrām gultasvietām. No viņa palātas neviens nenomira, bet viņš “redzēja, kā no blakus palātas izved mirušos”.

Elksniņš uzteic mediķu pašaizliedzību un nepieciešamību ievērot drošības pasākumus. Covid-19 noliedzēju un drošības pasākumu neievērotāju pozīciju viņš uzskata par bezatbildīgu un vienkārši stulbu, kas apdraud cilvēku dzīvības. Viņš uzsver, ka pandēmija var skart jebkuru, arī tādu kā viņš – cilvēku, kurš ievērojis veselīgu un sportisku dzīvesveidu:

“Ārsti man paskaidroja, ka veselā plaušas daļa “izvilkusi” slimo daļu. Bailes, protams, bija - pirmām kārtām, par ģimeni, par mazo bērnu, vecākiem, galvenais, lai viņiem viss būtu kārtībā. Tās bija tādas morālas bailes. Grūti skatīties uz slimajiem slimnīcā. Ir biedējoši iedomāties, kas notiek aiz šīm skābekļa maskām,” saka tikko slimnīcas palātu atstājušais Elksniņš.

Viņš uzsver, ka tā dēvēto “covid-disidentu” pozīcija savā ziņā ir noziegums. Par Covid-19 Elksniņš saka: “Tā ir reāli pastāvoša slimība, un ir jāievēro drošības pasākumi, lai nesaslimtu. “Covid-disidentu” nostāja ir bezatbildīga: viņi cenšas sajaukt vienā katlā pašas slimības esamības noliegšanu un slikto valdību, kas neatbalsta uzņēmējus un citus iedzīvotājus, kuriem ir grūtības ierobežojumu dēļ.

Esmu apņēmies vakcinēties pret Covid-19. Ikvienam ir izvēle - vakcinēties vai arī, iespējams, braukt uz slimnīcu, kur var būt arī letāls iznākums. Cilvēks pats izlemj, vai riskēt ar to vai neriskēt. Es vakcinēšos. Visa pasaule apvienojusi spēkus vakcīnas izstrādē - tas norāda uz situācijas nopietnību”.

Saistītās ziņas Elksniņš, slimojot ar Covid-19, guvis 30% plaušu bojājumu Covid-19 pacientu skaits slimnīcās turpina augt, situācija ir starp sarežģītu un ļoti sarežģītu "Kovidam ar mani nekādu cerību nav," - Anatolijs Danilāns jau mēnesi slimnīcā apņēmīgi cīnās ar Covid-19

Un viņš ne tikai aicina nopietni izturēties pret šo pandēmiju, bet kā pilsonis pieprasa ievērot drošības pasākumus: “Es kā cilvēks, kurš pats pārdzīvoja šo slimību, pieprasu no jums, maniem draugiem, paziņām, visiem Daugavpils iedzīvotājiem - saudzējiet sevi! Neizvairieties no epidemioloģiskās drošības prasībām, nelamājaties, kad pilsētā tiek noteikta komandantstunda: sejas maskas likšana un mierīgs vakars mājā kopā ar ģimeni - tā ir maza cena par kāda cita iespēju brīvi elpot”.