Sabiedriskais transports Rīgā nedēļas nogalē kursēs līdz plkst.22

Šādas izmaiņas ieviestas, ņemot vērā valdības pieņemto lēmumu, kas nosaka, ka no 8. līdz 10. janvārim ir aizliegta iedzīvotāju pārvietošanās laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00.

“Rīgas satiksme”, pamatojoties uz Rīgas domes izpilddirektora lēmuma, ir veikusi izmaiņas sabiedriskā transporta kustības grafikos. Izmaiņas paredz, ka sabiedriskais transports (izņemot 22. autobusa maršrutu) 8. un 9. janvārī kustību pārtrauks ar pēdējo reisu, kas no attiecīgā maršruta galapunkta pēc saraksta atiet plkst. 22.00. Visi transporta līdzekļi, kas izies pēdējā reisā no attiecīgā galapunkta, veiks pilnu braucienu līdz otram galapunktam. Visi pārējie reisi, kas paredzēti no plkst. 22.01, tāpat kā laika posmā no 31. decembra līdz 4. janvārim, tiks atcelti.

Lai nodrošinātu skaidras naudas inkasāciju līdz valdības noteiktajiem ierobežojumiem, “Rīgas satiksme” 8. un 9. janvārī no plkst. 18.00 pārtrauks biļešu pārdošanu par skaidru naudu maršrutu galapunktos izvietotajos dispečerpunktos. Tāpat tiek saglabāta iespēja iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti par skaidru naudu pie sabiedriskā transporta līdzekļa vadītāja.