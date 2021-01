Pabriks par stāšanos Viņķeles vietā: "Šodien esmu dubultā pārsteigts"

Kā zināms, Kariņš otrdien izteicis neuzticību veselības ministrei Ilzei Viņķelei (AP) un atbilstoši Sadarbības līgumam ir aicinājis partiju apvienību "Attīstībai/ Par!" virzīt jaunu veselības ministra amata kandidātu.

Vēlāk sekoja preses konference, kuras laikā premjers atklājis, ka Viņķeles vietā pēc ministres demisijas līdz laikam, kad tiks atrasts jauns veselības ministrs, stāsies pašreizējais aizsardzības ministrs un Viņķeles partijas biedrs Artis Pabriks.

Pats Pabriks gan ar šo lēmumu, šķiet, nav apmierināts.

"Šodien esmu dubultā pārsteigts. Vispirms par premjera negaidīto demisijas pieprasījumu I. Vinķelei, pēc tam par, it kā, manis nozīmēšanu par VM aizvietotāju," raksta Pabriks.

"Šajā Covid-19 krīzes situācijā uzskatu, ka šie pienākumi jāuzņemas pašam valdības vadītājam."

Šodien esmu dubultā pārsteigts. Vispirms par premjera negaidīto demisijas pieprasījumu I. Vinķelei, pēc tam par, it kā, manis nozīmēšanu par VM aizvietotāju. Šajā Covid-19 krīzes situācijā uzskatu, ka šie pienākumi jāuzņemas pašam valdības vadītājam. — Artis Pabriks (@Pabriks) January 5, 2021

Vēlāk sarunā ar ziņu aģentūru LETA Pabriks norādīja, ka atteiksies no veselības ministra aizvietotāja pienākumiem. "Es nebūšu veselības ministra aizvietotājs. Es domāju, ka, par spīti kompetencēm un aizsardzības resorā esošajai labajai kārtībai un organizētībai, es uzskatu, ka man ir pienākums no šī goda atteikties. Tāpat, ņemot vērā, ka koalīcija sastāv no piecām partijām un vienmēr ir grūtības ar koordināciju, man nav tādu mehānismu, kā es varētu efektīvi īstenot to politiku, ko vēlētos veselībā un kādu vēlētos arī premjers," uzsvēra Pabriks.

Viņķele veselības ministres pienākumus pildīs līdz ceturtdienai. Premjers uzsvēra, ka "Attīstībai/Par!" ir iespēja izvirzīt kādu politisku vai nepolitisku kandidātu. "Esmu atvērts abiem variantiem," sacīja Kariņš. Viņš pauda pārliecību, ka Latvijā ir gana daudz profesionāļu, kuri kvalificētos veselības ministra amatam un spētu vadīt veselības nozari.

Jauns.lv jau ziņoja, ka partiju apvienība “Attīstībai/Par!” (AP!) paziņojumā medijiem norāda, ka ir uzklausījusi un pieņēmusi zināšanai Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa lēmumu izteikt neuzticību veselības ministrei un partijas pārstāvei Ilzei Viņķelei, tomēr uzskata, ka Kariņa pieņemtais lēmums "krīzes grūtākajā brīdī ir pārsteidzīgs un nepamatots".

Partija norāda, ka krīzes pārvarēšanā Viņķele balstās uz veselības aprūpes nozares ekspertu viedokli. "AP! līdz šim un arī turpmāk iestāsies par zinātniski pamatotiem lēmumiem un nevarēs atbalstīt to pakļaušanu politiskajai konjunktūrai," teikts paziņojumā.

Kā norāda partija, koalīcijas līgums uzliek Ministru prezidentam pienākumu informēt sadarbības partnerus par nodomu atbrīvot ministru ne mazāk kā divas dienas pirms šāda lēmuma juridiskas noformēšanas, tāpēc partija turpmāko 48 stundu laikā lems par tālāko rīcību.