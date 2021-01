Negadījums ar NMPD brigādes auto Daugavpilī varētu būt noticis apledojušās brauktuves dēļ

Viņa skaidroja, ka brīdī, kad notika sadursme, NMPD transportlīdzeklis ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu steidzās uz izsaukumu.

"Par ceļu satiksmes negadījuma cēloni, iespējams, kļuva brauktuves apledojums un nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi," pauda Kursīte.

Foto: Instagram / @sadursme

Lai arī abi NMPD darbinieki nogādāti medicīnas iestādē, viņi no hospitalizācijas atteicās.

Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.

Savukārt NMPD pārstāve Inga Vītola informēja, ka cietušais auto, tāpat kā visi NMPD operatīvie transportlīdzekļi, bija apdrošināts - tam bija gan OCTA, gan KASKO. "Vēl gaidām atzinumu no autoservisa un lēmumu no apdrošinātājiem - tikai pēc to saņemšanas zināsim, kas ir darāms ar konkrēto transportlīdzekli," skaidroja Vītola.

Tuvāko pāris mēnešu laikā NMPD ir paredzēts saņemt divus jaunus auto, kas domāti ārsta-speciālista brigādēm, bet pagaidām šīs speciālās brigādes mediķi Latgales reģionā izsaukumos izmantos tādu pašu operatīvo transportlīdzekli, ar kādiem dienestā brauc lielākā daļa brigāžu. Latgales reģionā katru dienu ir arī vismaz viena intensīvās terapijas brigāde, kas smagākās situācijās var doties palīgā brigādēm un sniegt atbalstu izsaukumos.

Vītola atzina, ka abi negadījumā cietušie NMPD mediķi pašlaik ārstēšanos turpina ambulatori, taču atlabšanai būs vajadzīgs laiks.

Jauns.lv jau ziņoja, ka 1.janvārī Daugavpilī sadursmē starp NMPD brigādes automobili un citu automašīnu cietuši divi cilvēki. Likumsargu rīcībā esošā informācija liecina, ka mediķu automašīna "Subaru" ceļa līkumā saslīdējusi, līdz ar to notikusi sadursme ar citu automašīnu "Volvo".

NMPD pārstāve Elīna Jurēvica informēja, ka, dodoties uz izsaukumu palīgā citai brigādei, šajā negadījumā iesaistīta Daugavpils ārsta-speciālista brigāde.

Nelaimē cieta abi mediķi, kas atradās dienesta automašīnā. Mediķi bija pie samaņas un guvuši dažādus ķermeņa sasitumus. Viņi nogādāti slimnīcā.

Otras automašīnas pasažieri no mediķu palīdzības atteicās.