Perevoščikovs: skolēnu nepiedalīšanās klātienes mācībās dod ļoti labu efektu Covid-19 izplatības ierobežošanai skolās

Epidemiologs kā iepriekš izmantotus risinājumus minēja attālinātās mācības un brīvlaika pagarināšanu, paužot, ka vajag atrast maksimāli labvēlīgu "balansu starp mācību nodrošināšanu un slimības ierobežošanu". Izglītības speciālisti līdz šim nereti ir uzsvēruši, ka attālinātās mācības negatīvi ietekmē mācību vielas apguvi.

Atbildot uz jautājumu, vai skolēnu brīvlaiks būtu jāpagarina slimības izplatības mazināšanai, Perevoščikovs norādīja, ka no sava kā epidemiologa skatījuma atbalstītu skolēnu netikšanos klātienē skolās, piemēram, izglītības procesu turpinot attālināto mācību veidā vai pagarinot brīvlaiku, jo tas "dod nepieciešamo efektu", samazinot slimības izplatību.

Kā piemēru viņš minēja, ka slimības izplatības laikā ir bijis novērots skolēnu saslimšanas pieaugums, bet bērnu savstarpēja nošķiršana brīvdienās vai attālinātās mācībās ļoti palīdzot kontrolēt Covid-19 izplatību. Pieaugums skolu audzēkņu vidū tika apturēts, saslimstība samazinājās un jau vairākas nedēļas pēc kārtas nepārsniedz 5% no Latvijā saslimušajiem. Tas gan nav palīdzējis Latvijai izvairīties no jauniem Covid-19 saslimstības negatīvajiem rekordiem, kas sasniegti jau pēc tam, kad klātienes mācības skolās bija beigušās.

Ja attālinātā apmācība tiks pārtraukta un tiks sākta klātienes apmācība, tad epidemiologi iesaka klātienē izmantot sejas maskas, pauda SPKC pārstāvis.

Saslimšanas ar Covid-19 pieaugums joprojām ir aktīvā fāze un ar katru dienu inficēšanās gadījumu skaits pieaug. Šodien ir piedzīvots kārtējais saslimušo antirekords, norādīja Perevoščikovs.

Pēdējo divu dienu lielo pozitīvo testu skaitu eksperts saista ar to, ka līdzīgi kā citos gados ar citām slimībām arī šoreiz cilvēki pēc palīdzības bieži vien nevēršas brīvdienās, bet dara to darba dienu laikā. SPKC pārstāvis akcentēja, ka nemitīgi pieaug saslimušo skaits, kam nepieciešama ārstēšana slimnīcās.

Eksperts norādīja, ka Latvijā saslimstība ar Covid-19 ir par 40% augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā, savukārt Lietuvā saslimstība ir vēl krietni augstāka.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets trešdien lēma jau trešdienas vakarā Latvijā ieviest komandantstundu, kas būs spēkā Jaungada svētku laikā.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā no trešdienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

Atbilstoši valdības lēmumam valstī noteiktās komandantstundas laikā drīkstēs kursēt sabiedriskais transports. Tāpat komandantstundas laikā būs ļauts izmantot taksometra pakalpojumus - šo pakalpojumu varēs izmantot, lai dotos uz darbu vai no tā, atgrieztos dzīvesvietā, dotos uz diennakts aptieku, ārstniecības iestādi vai veterinārmedicīnas iestādi vai no tās.

Valdība arī lēma līdz 7.februārim pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ir spēkā kopš 9.novembra.