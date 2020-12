Levits: komandantstunda ļaus izvairīties no pilnīgas katastrofas

Prezidents uzskata, ka dramatiskie cipari par iepriekšējā diennaktī atklātajiem 1367 Covid-19 gadījumiem ir Ziemassvētku sekas. "Komandantstunda ļaus izvairīties no pilnīgas katastrofas, jo mazākums sabiedrības turpinātu inficēt citus, un tas nav pieņemami," viņš piebilda.

Prezidents pauda viedokli, ka valdība ir novēlojusi komandantstundas ieviešanu. "Ja šāda veida "mājsēde" tiktu ieviesta ātrāk, mēs nesaskartos ar tik lielu saslimušo skaitu un slimnīcas nebūtu tik ļoti noslogotas," pārliecināts Levits.

Viņš norādīja, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) iepriekš pastāvīgi bija iestājies par stingrāku ierobežojumu noteikšanu, bet neguva atbalstu no citiem valdības locekļiem. "Valdībai ir jābūt vienotai, un jāskatās uz šo situāciju nevis no savas politiskās partijas viedokļa, bet gan no valsts viedokļa," viņš sacīja, piebilsot, ka valdībai ir jārīkojas apsteidzoši, nevis reaģējoši, un komandantstunda ir apsteidzošais lēmums.

Prezidents uzsvēra, ka vakcinācija pret Covid-19 būs tikai brīvprātīga, un neviens cilvēks netiks piespiests to darīt. Viņš pauda cerību, ka valstī brīvprātīgi vakcinēsies virs 70% iedzīvotāju, un sacīja, ka pats ir gatavs publiski veikt Covid-19 vakcinēšanos.

Viņš teica, ka vakcinēšanas procesam ir jābūt ātram, un to nevar "vilkt" vairāku gadu garumā. "Ja mēs vēlamies būt līderi Covid-19 atveseļošanās jomā, tad mums ir jāvakcinējas straujāk, nekā vidēji Eiropas Savienībā," uzsvēra prezidents.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets trešdien lēma jau trešdienas vakarā Latvijā ieviest komandantstundu, kas būs spēkā Jaungada svētku un pareizticīgo Ziemassvētku laikā.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā no trešdienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

Valdība arī lēma līdz 7.februārim pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ir spēkā kopš 9.novembra.