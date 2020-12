Ministri ārkārtas sēdē lemj par komandantstundu un ar to saistītajām niansēm

Tāpat tiks lemts par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 7.februārim.

Otrdien Ministru kabinets konceptuāli vienojās līdz 7.februārim pagarināt ārkārtējo situāciju, iekļaujot papildu nosacījumu par komandantstundu, ko valdība sauc par "brīvdienu mājsēdi".

Paredzams, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no šodienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8. un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā, tomēr pagaidām nav īsti skaidrs, vai vakara stundās kursēs sabiedriskais transports, līdz cikiem drīkstēs strādāt veikali un citas nianses, kas radīsies, ieviešot vakara stundās valdības iecerēto "brīvdienu mājsēdi".

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien preses konferencē informēja, ka "brīvdienu mājsēde" tiks ieviesta ar mērķi, lai vēl vairāk samazinātu cilvēku iespējas kontaktēties.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka patlaban nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst.6 līdz 21, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.

Patlaban Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 11.janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.