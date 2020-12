OCTA polisi varēs pirkt arī uz 30 dienām

Kā portāls Jauns.lv uzzināja parlamentā, ar grozījumiem paredzēta iespēja no nākamā gada 1.jūlija standartlīgumu par OCTA polises iegādi transportlīdzeklim slēgt arī par periodu uz 30 dienām.

Uz šādu periodu līgumu varēs slēgt arī par transportlīdzekli, kuram ir piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss. Patlaban līgumu par OCTA polises iegādi slēdz uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem.

Izmaiņas rosinātas, lai transportlīdzekļu īpašnieki OCTA polisi varētu iegādāties par periodu, kad, piemēram, automobilis vai motocikls reāli piedalās ceļu satiksmē, nevis, kad tas netiek izmantots.

Tāpat iespēja polisi iegādāties uz mazāku termiņu risinātu situācijas, kad īpašniekiem apdrošināšanas iegāde ir apgrūtināta naudas līdzekļu trūkuma dēļ, norādījuši priekšlikuma autori.

Tāpat grozījumi paredz, ka no nākamā gada jūlija OCTA polisi par 40 procentiem lētāk varēs iegādāties viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai viena persona no audžuģimenes, ja aprūpē bērnu ar invaliditāti. Polisi lētāk varēs iegādāties par vienu vieglo transportlīdzekli, kura pilna masa ir līdz 3,5 tonnām.

Iespēja iegādāties OCTA polisi ar atlaidi ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, sniegs būtisku papildu atbalstu, jo transportlīdzeklis šādās ģimenēs ir ikdienas nepieciešamība, nevis luksusa lieta, pauduši priekšlikuma autori.

Ar grozījumiem paredzēts uzdot Ministru kabinetam līdz 2021.gada 1.septembrim iesniegt Saeimā izvērtējumu par pašreizējo likumā noteikto tiesisko regulējumu attiecībā uz apdrošināšanas prēmiju maksājuma samazinājumu un iespējamo šī maksājuma samazinājuma pakāpenisku atcelšanu un turpmāko risinājumu.

Lai OCTA likuma grozījumi stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā - lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē.