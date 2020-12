Trijotne nežēlīgi līdz nāvei piekauj sievieti: lietu nodod tiesai

Prokuratūras pārstāve Aiga Eiduka informē, ka novembrī Daugavpils prokuratūras prokurore tiesai nosūtīja krimināllietu trīs personu apsūdzībā par to, ka viņi izdarīja svešas kustamas mantas nolaupīšanu, kas saistīta ar vardarbību (laupīšana), nodarot cietušajai smagus miesas bojājumus, kas izraisīja viņas nāvi.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētajiem kopīgas alkohola lietošanas laikā radās nodoms nolaupīt cietušās mantas. Apsūdzētie pēc iepriekšējas vienošanās, apspiežot cietušās gribu pretoties, veica ne mazāk kā 60 sitienus pa cietušās ķermeni gan ar rokām, gan ar kājām, kā arī ar metāla stieni, nodarot cietušajai smagus miesas bojājumus, kas izraisīja viņas nāvi, un nolaupīja cietušās mantu: mobilo telefonu "Nokia" 50 eiro vērtībā un maksājumu norēķinu karti.

Viena no trim personām tiek apsūdzēta arī par to, ka nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, proti, nelikumīgu darbību rezultātā no cietušās konta tika noņemti naudas līdzekļi 3117,96 EUR apmērā, kā arī mēģināts noņemt naudas līdzekļus 2870 EUR apmērā.

Divas personas tiek apsūdzētas par noziedzīga nodarījuma, kas paredzēts Krimināllikuma 176.panta ceturtajā daļā, izdarīšanu, viena persona tiek apsūdzēta par noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēti Krimināllikuma 176.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā, izdarīšanu.

Visi apsūdzētie atrodas apcietinājumā.

Krimināllieta izskatīšanai nodota Daugavpils tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.