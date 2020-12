Sniega un apledojuma dēļ vietām Vidzemē un Latgalē apgrūtināta braukšana

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 87 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem, Daugavpils šosejas posmā no Skrīveriem līdz Nīcgalei un Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Jēkabpils, Limbažu, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Šādos laika apstākļos autobraucējus aicina būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem ikviens tiek aicināts informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.